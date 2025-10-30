ETV Bharat / state

AIIMS डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज, किस बात पर नाराज पुलिस ने लिया एक्शन

भोपाल एम्स के इमरजेंसी गेट के सामने डॉक्टरों का नशे में हंगामा, पुलिस से की अभद्रता, नशेबाज डॉक्टरों पर मामला दर्ज.

BHOPAL AIIMS DRUNK DOCTORS RUCKUS
AIIMS डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी भोपाल एम्स के डॉक्टरों द्वारा नशे में हंगामा किए जाने के मामले में पुलिस ने नशेबाज डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. एम्स के इमरजेंसी गेट के सामने हुए इस हंगामे का अब एक और वीडिया सामने आया है. इसमें एम्स डॉक्टर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने आरक्षक अजय गुर्जर की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, पुलिस के साथ गाली गलौच करने और मोबाइल छीनने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.

वीडियो में धमकाते हुए एम्स डॉक्टर

एम्स हॉस्पिटल के मुख्य गेट के बाहर पुलिस ने एम्स के डॉक्टरों को गाड़ी में शराब पीने के मामले में रोका था. इसको लेकर नशे की हालात में मौजूद डॉक्टर पुलिस पर भड़क उठे. इसका एक और वीडियो वायरल हुआ है. इसमें एम्स डॉक्टर पुलिस ने गाली-गलौच करते दिखाई दे रहे हैं. डॉक्टर कहता है कि मैं 10 सालों से यहां पी रहा हूं. मेरा कॉलेज है यहां... तुम मत सिखाओ मुझे. मैं 2016 में यहां एमबीबीएस करने आया था और यह मेरी जगह है.

एम्स डॉक्टरों के हंगामे का वीडियो (ETV Bharat)

पुलिस उन्हें समझाती रही, लेकिन डॉक्टर उनसे अभद्रता करते रहे. डॉक्टर ने कहा हम एम्स हॉस्टल में रहते हैं. अपने सर को बोलो कि हमें कॉलेज से उठवा लो. पुलिस द्वारा उन्हें जाने से रोकने पर डॉक्टर बार-बार पूछते रहे कि आखिर आपके पास हमारे खिलाफ क्या सबूत है हमें रोकने का.

डॉक्टर बोले हम तुम्हे सर क्यों बोले

पुलिस से बहस करने वाले डॉक्टर प्रकल्प गुप्ता ने पुलिसकर्मियों को कहा कि आखिर हम तुम्हे सर क्यों बोलें ? तुम्हारा जो भी नाम हो. तुम भी सरकारी कर्मचारी हो और हम भी सरकारी कर्मचारी हैं. इसके बाद डॉक्टर जाने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस उन्हें रोकती है. इसके बाद डॉक्टर भड़क उठते हैं. वह कहते हैं कि हम जाएंगे, यहां हैं स्वामी विवेकानंद हॉस्टल में रहते हैं, अपने सर को बोलना आ जाएं वहां पर.

एम्स प्रबंधन को दी सूचना

उधर पुलिस ने इस मामले में एम्स प्रबंधन को पत्र लिखकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है. असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रजनीश कश्यप के मुताबिक "डॉक्टरों के खिलाफ बाग सेवनिया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. यह डॉक्टर एम्स के सामने कार में शराब पी रहे थे. जब उन्हें रोका गया तो वह पुलिस से बदतमीजी करने लगे."

TAGGED:

BHOPAL AIIMS DOCTORS MISBEHAVED
BHOPAL POLICE CASE AGAINST DOCTORS
BHOPAL AIIMS DOCTORS VIDEO
BHOPAL AIIMS DOCTORS DRUNK
BHOPAL AIIMS DRUNK DOCTORS RUCKUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.