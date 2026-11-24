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मृत्यु के 24 घंटे बाद तक किसी भी इंसान का पिता बनना संभव, AIIMS भोपाल ने कर दिखाया असंभव काम

प्रोफेसर डॉ.राघवेंद्र कुमार बिंदुआ की रिसर्च पर मुहर लगी ( ETV BHARAT )

भोपाल : क्या मृत्यु के बाद भी कोई पुरुष पिता बन सकता है? सुनकर बेहद अजीब सवाल लगेगा, लेकिन एम्स भोपाल ने ऐसी असंभव घटना को संभव कर दिखाया है. एम्स भोपाल के फारेंसिक मेडिसिन एवं टाक्सिकोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने ये काम संभव कर दिखाया है. इनका नाम है प्रोफेसर डॉ.राघवेंद्र कुमार बिंदुआ. डॉ. बिंदुआ द्वारा किया गया शोध भविष्य में मृत्यु के बाद भी पिता बनने की राह आसान करेगा. इस शोध को हाल में ही 'पैफमैटकान 2026' सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ का दर्जा मिला है.

पैफमैटकान 2026 सम्मेलन में रखी रिसर्च