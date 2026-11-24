मृत्यु के 24 घंटे बाद तक किसी भी इंसान का पिता बनना संभव, AIIMS भोपाल ने कर दिखाया असंभव काम
एम्स भोपाल की चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज. रिसर्च में पाया कि मौत के बाद भी बच्चा पैदा करना मुमकिन. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:21 PM IST
भोपाल : क्या मृत्यु के बाद भी कोई पुरुष पिता बन सकता है? सुनकर बेहद अजीब सवाल लगेगा, लेकिन एम्स भोपाल ने ऐसी असंभव घटना को संभव कर दिखाया है. एम्स भोपाल के फारेंसिक मेडिसिन एवं टाक्सिकोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने ये काम संभव कर दिखाया है. इनका नाम है प्रोफेसर डॉ.राघवेंद्र कुमार बिंदुआ. डॉ. बिंदुआ द्वारा किया गया शोध भविष्य में मृत्यु के बाद भी पिता बनने की राह आसान करेगा. इस शोध को हाल में ही 'पैफमैटकान 2026' सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ का दर्जा मिला है.
पैफमैटकान 2026 सम्मेलन में रखी रिसर्च
पंजाब एकेडमी ऑफ फारेंसिक मेडिसिन एंड टाक्सिकोलॉजी के 26वें वार्षिक सम्मेलन 'पैफमैटकान 2026' में एम्स भोपाल के डॉ.राघवेंद्र कुमार बिंदुआ को उनके शोध कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है. यह शोध मृत्यु के बाद शुक्राणु निकालने यानी पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल के नैतिक, कानूनी और फॉरेंसिक पहलुओं पर केंद्रित है. इसके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने फंडिंग की है. इस शोध को अंजाम देने वालों में एम्स भोपाल के फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टाक्सिकोलॉजी विभाग तथा पैथोलाजी एवं प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग शामिल हैं.
मृत्यु के बाद जीवित और गतिशील शुक्राणु
शोध करने वाले डॉ. बिंदुआ ने बताया "इस शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से यह जांचना था कि मृत्यु के बाद जीवित और गतिशील शुक्राणु निकालना कितना संभव है, जिसमें अचानक और अप्रत्याशित मृत्यु के मामले भी शामिल हैं. अध्ययन के दौरान 600 से अधिक व्यक्तियों से बातचीत की गई और 250 से अधिक शुक्राणु निकालने की प्रक्रिया पूरी की गई. निष्कर्षों में शुक्राणु सफलतापूर्वक प्राप्त होने की पुष्टि हुई है और कई मामलों में मृत्यु के 24 घंटे बाद भी प्रयास किया गया तथा शुक्राणु प्राप्त हुए."
परिवार की सहमति के बाद ही प्रक्रिया
शोधकर्ताओं ने बताया "भारत में मरणोपरांत शुक्राणु निकालने और उसके बाद संतान प्राप्ति को लेकर कोई समर्पित नियामक ढांचा नहीं है. सबसे अहम नैतिक पहलू सहमति का है, जो आदर्श स्थिति में व्यक्ति के जीवित रहते दी गई स्पष्ट और लिखित सहमति पर आधारित होना चाहिए. सहमति न होने पर पत्नी, माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच अनुमति को लेकर मतभेद हो सकते हैं."
- भोपाल AIIMS के डॉक्टरों की जिद! मरीज की कैंसरग्रस्त भोजन नली को निकाल पेट से बनाया पाइप
- ट्यूमर निकाला, फिर पैर की हड्डी से बना दिया नया जबड़ा, एम्स के डॉक्टरों का कमाल
पूरा नियामक ढांचा बनाने पर जोर
शोधकर्ताओं ने जोर दिया है कि भारत में इसके लिए एक नियामक ढांचा बने और फारेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ, प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञ, पैथोलाजिस्ट, कानून विशेषज्ञ, नैतिकता विशेषज्ञ तथा नीति निर्माता मिलकर काम करें. इस परियोजना पर डॉ. राघवेंद्र कुमार बिंदुआ के साथ डॉ. असीम अरोड़ा और डा. अश्वनी टंडन भी मिलकर काम कर रहे हैं.