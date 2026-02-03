ETV Bharat / state

भोपाल AIIMS ने पहली बार फेफड़ों में जमा टार निकाला, होल लंग लैवेज तकनीक से हुई गहरी सफाई

भोपाल एम्स लाखों मरीजों के लिए लाया राहत की खबर. होल लंग लैवेज तकनीक से फेफड़ों की जटिल और एडवांस सर्जरी में पाई सफलता.

BHOPAL AIIMS ADVANCED LUNG SURGERY
भोपाल एम्स में पहली बार फेफड़ों में जमा टार निकाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 1:35 PM IST

भोपाल: चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स भोपाल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. मध्य प्रदेश में पहली बार एम्स के डाक्टरों ने फेफड़ों से जुड़ी दो बेहद जटिल और एडवांस सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की. दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे मरीज के फेफड़ों में जमा गाढ़ा टार निकाल कर एक मरीज की जान बचाई. जबकि दूसरे केस में कैंसर से जूझ रहे मरीज के फेफड़े में वाई आकार का स्टंट डालकर वायुमार्ग के थैली की सफाई की. मरीज की जान बचाई गई. पल्मोनरी मेडिसिन विभाग द्वारा की गई इन सफल सर्जिकल तकनीकों से मध्य प्रदेश में गंभीर श्वसन रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद जगी है.

दुर्लभ बीमारी के कारण होने लगी आक्सीजन की कमी

एम्स प्रबंधन ने बताया कि पहले मामले में एक मरीज दुर्लभ फेफड़ा रोग से पीड़ित था, जिसमें फेफड़ों की वायु थैलियों में गाढ़ा पदार्थ भर जाने के कारण सांस लेने में अत्यधिक परेशानी हो रही थी. एम्स के ओपीडी में दिखाने के बाद डाक्टरों ने उसकी समुचित जांच कराई और परिणाम के आधार पर सर्जरी के लिए सहमति ली गई. इसके बाद डाक्टरों की टीम ने होल लंग लैवेज नामक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से फेफड़ों की सावधानीपूर्वक सफाई की. डाक्टरों ने बताया कि इलाज के बाद मरीज की सांस लेने की क्षमता और ऑक्सीजन स्तर में स्पष्ट सुधार देखा गया है.

फेफड़ों ने काम करना किया बंद, स्टंट से बची जान

एक अन्य गंभीर मामले में कैंसर के एक मरीज का मुख्य वायुमार्ग पूरी तरह से चोक हो गया था, जिससे एक फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया था. एम्स में डाक्टरों की टीम ने ब्रोंकोस्कोपिक डिबल्किंग तकनीकी से ट्यूमर को हटाया और इसके बाद श्वसन मार्ग को खोलने के लिए वाई-आकार का विशेष मेटल स्टेंट डाला. इस उपचार से मरीज को सांस लेने में राहत मिली और फेफड़ा दोबारा काम करने लगा. इन उपलब्धियों के साथ, एम्स भोपाल ने मध्य प्रदेश के मरीजों के लिए फेफड़ों की उन्नत देखभाल को सुलभ बना दिया है, जिससे अब उन्हें विशेष उपचार के लिए अन्य प्रदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी.

एम्स डायरेक्टर ने जताई खुशी

एम्स भोपाल के डायरेक्टर डा. माधवानंद कर ने संस्थान की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और पूरी टीम को प्रोत्साहित किया. इस अवसर पर डा. कर ने कहा कि "एम्स भोपाल लगातार चिकित्सा सेवाओं में उन्नत तकनीकों को अपनाते हुए मरीजों को बेहतर और सुलभ उपचार प्रदान कर रहा है. इसी क्रम में एम्स भोपाल के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग ने मध्य प्रदेश में पहली बार दो जटिल और उन्नत फेफड़ा उपचार सफलतापूर्वक किया है. इन प्रक्रियाओं को पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के डॉ. अभिनव चौबे (असिस्टेंट प्रोफेसर) और डॉ. अल्केश खुराना (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष) द्वारा संपन्न किया गया. इस प्रक्रिया में एनेस्थीसिया और सीटीवीएस विभाग की टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा."

