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ट्यूमर निकाला, फिर पैर की हड्डी से बना दिया नया जबड़ा, एम्स के डॉक्टरों का कमाल

एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ने मरीज के जबड़े का निकाला ट्यूमर, पैर की हड्डी से दोबारा बनाया नया जबड़ा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

BHOPAL AIIMS DOCTORS RARE SURGERY
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 9:34 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: एम्स भोपाल के डॉक्टर ने पैर की हड्डी से नया जबड़ा बना देने में सफलता हासिल की है. असल में एक मरीज को जबड़े में ट्यूमर था. इस ट्यूमर को एम्स के डॉक्टर्स ने पहले निकाला और फिर पैर से हड्डी निकालकर उससे दुबारा नया जबड़ा बना डाला. ये पूरी सर्जरी वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग (VSP) और थ्री डी प्रिटिंग टेक्नीक के जरिए की गई .

जबड़ा तैयार करने से पहले तैयार किया गया मॉडल

मरीज के चेहरे में कोई फर्क न आए और जबड़ा एकदम पहले की तरह ही काम करे इसके लिए डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन से पहले थ्री-डी प्रिंटेड जबड़े के मॉडल पर एक मॉक सर्जरी की. आमतौर पर इस तरह की वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग के लिए अस्पताल बाहरी एजेंसियों की मदद लेते हैं, लेकिन एम्स भोपाल ने सीटी स्कैन आधारित योजना से लेकर थ्री-डी प्रिंटिंग तक पूरी प्रक्रिया संस्थान के भीतर ही पूरी की. डॉक्टर्स की इस कोशिश से इस तरह के मुश्किल सर्जरी में भी एम्स आत्मनिर्भर हो गया. इस सफल उपचार में एम्स भोपाल के कई विभागों के विशेषज्ञों ने मिलकर काम किया. ट्यूमर निकालने की जिम्मेदारी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. विनय कुमार के नेतृत्व में निभाई गई.

Reconstructed new Jaw With Leg Bone
पैर की हड्डी से दोबारा बनाया नया जबड़ा (Source: PIB)

ट्यूमर निकालना फिर जबड़ा बनाना चुनौती

यह पूरी प्रक्रिया वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग (कंप्यूटर आधारित शल्य योजना, वीएसपी) और थ्री-डी प्रिंटिंग तकनीक की मदद से पूरी की गई. मरीज के दाहिने निचले जबड़े और जबड़े के बीच के हिस्से में एक बड़ा ट्यूमर था, जिसे शल्य क्रिया द्वारा निकाला गया. इसके बाद मरीज के बाएं पैर से फाइबुला निकाली गई. ये हड्डी पैर के निचले हिस्से में टिबिया (Tibia) के पास स्थित पतली हड्डी होती है. उसे निकालकर उससे दुबारा जबड़ा बनाया गया.

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इन डॉक्टरों की टीम ने किया ये कमाल

एम्स भोपाल में वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग और थ्री-डी प्रिंटिंग का काम मुख एवं जबड़ा शल्य डॉ. बाबूलाल सोनी और अस्थि रोग विभाग के डॉ. सौरभ कुमार सिन्हा ने संभालाा. प्लास्टिक सर्जरी टीम के डॉ. दीपक कृष्णा और डॉ. राहुल डुबेपुरिया ने की.

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