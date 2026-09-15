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ट्यूमर निकाला, फिर पैर की हड्डी से बना दिया नया जबड़ा, एम्स के डॉक्टरों का कमाल

भोपाल: एम्स भोपाल के डॉक्टर ने पैर की हड्डी से नया जबड़ा बना देने में सफलता हासिल की है. असल में एक मरीज को जबड़े में ट्यूमर था. इस ट्यूमर को एम्स के डॉक्टर्स ने पहले निकाला और फिर पैर से हड्डी निकालकर उससे दुबारा नया जबड़ा बना डाला. ये पूरी सर्जरी वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग (VSP) और थ्री डी प्रिटिंग टेक्नीक के जरिए की गई .

जबड़ा तैयार करने से पहले तैयार किया गया मॉडल

मरीज के चेहरे में कोई फर्क न आए और जबड़ा एकदम पहले की तरह ही काम करे इसके लिए डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन से पहले थ्री-डी प्रिंटेड जबड़े के मॉडल पर एक मॉक सर्जरी की. आमतौर पर इस तरह की वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग के लिए अस्पताल बाहरी एजेंसियों की मदद लेते हैं, लेकिन एम्स भोपाल ने सीटी स्कैन आधारित योजना से लेकर थ्री-डी प्रिंटिंग तक पूरी प्रक्रिया संस्थान के भीतर ही पूरी की. डॉक्टर्स की इस कोशिश से इस तरह के मुश्किल सर्जरी में भी एम्स आत्मनिर्भर हो गया. इस सफल उपचार में एम्स भोपाल के कई विभागों के विशेषज्ञों ने मिलकर काम किया. ट्यूमर निकालने की जिम्मेदारी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. विनय कुमार के नेतृत्व में निभाई गई.