लगातार स्मार्ट फोन चलाने वालों के लिए चेतावनी, एम्स में हुए शोध में आए चौंकाने वाले नतीजे

भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने आम लोगों को स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करने की दी हिदायत. गर्दन, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने की सलाह.

AIIMS DOCTOR RESEARCH SMARTPHONE
लगातार स्मार्ट फोन चलाने वालों के लिए चेतावनी (Getty Images)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 2:33 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 3:25 PM IST

भोपाल: आज के दौर में हर हाथों में स्मार्ट फोन होना लोगों की लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है. लेकिन इसके निरंतर उपयोग के कारण लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है. इसका खुलासा हाल ही में एम्स भोपाल में किए गए शोध से हुआ है. जिसमें बताया गया कि लंबे समय तक स्मार्टफोन के उपयोग से गर्दन और पीठ की मांसपेशियों पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

लगातार दर्द रहने से सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इसे ठीक करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और दर्दनाशक दवाइयां ज्यादा लेने से किडनी पर असर पड़ता है. ऐसे में डॉक्टरों ने नियमित व्यायाम की सलाह दी है.

SMARTPHONE USAGE
स्मार्ट फोन पर एम्स में हुए शोध में आए चौंकाने वाले नतीजे (ETV Bharat)

स्मार्ट फोन का उपयोग कम करने की सलाह

इस शोध के बाद डॉक्टरों ने आम लोगों को स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करने और गर्दन के साथ पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने की सलाह दी है. इस अध्ययन के परिणाम आम जनता को स्मार्टफोन के सुरक्षित उपयोग और मांसपेशियों के स्वास्थ्य की दिशा में जागरूक करने में मदद करेंगे. एम्स भोपाल के फिजियोलॉजी विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ अविनाश ठाकरे ने 71वें एपीपीआईसीओएन 2025 (एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट) वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में स्मार्टफोन उपयोग और मांसपेशियों के स्वास्थ्य पर शोध प्रस्तुत किया.

गर्दन और पीठ की खास मांसपेशियों पर पड़ रहा प्रभाव

प्रोफेसर डॉ अविनाश ठाकरे ने अपने अध्ययन क्या स्मार्टफोन का विस्तारित उपयोग मैस्टिकेटरी, स्टॉमैस्टॉइड और ट्रैपेजियस मांसपेशियों की गतिविधि को प्रभावित करता है.

उन्होंने बताया कि "एक इलेक्ट्रोमायोग्राफिक अध्ययन में यह दिखाया कि लंबे समय तक स्मार्टफोन के लगातार उपयोग से गर्दन और पीठ की मांसपेशियों (स्टर्नाेक्लेडोमैस्टॉइड और ट्रेपेजियस) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने आम लोगों को यह सलाह दी कि स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करें और गर्दन के साथ पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए नियमित व्यायाम करें, ताकि मांसपेशियों में दर्द और अन्य समस्याओं से बचा जा सके."

RESEARCH ON SMARTPHONES USE
गर्दन और पीठ की खास मांसपेशियों पर पड़ रहा प्रभाव (ETV Bharat)

स्टर्नाेक्लेडोमैस्टॉइड और ट्रेपेजियस के बारे में जानिए

ये दोनों प्रमुख मांसपेशी समूह हैं जो गर्दन और कंधों के ऊपर वाले हिस्से को आकार प्रदान करते हैं. स्टर्नोक्लेडोमैस्टॉइड मांसपेशी गर्दन पर काम करने वाली 20 से ज्यादा मांसपेशियों की जोड़ियों में से एक है. यह सर्विकोफेशियल क्षेत्र की सभी मांसपेशी समूह के साथ मिलकर काम करती है और गर्दन फ्लेक्स के रूप में कई जटिल शारीरिक गतिविधियों में मदद करती है.

ट्रेपेजियस सिर, गर्दन और ऊपरी पीठ को हिलाने-डुलाने में मदद करती है. इसके ज्यादा इस्तेमाल या चोट लगने और तंत्रिका क्षति इस मांसपेशी में दर्द के सबसे आम कारण हैं.

आम लोगों के लिए उपयोगी शोध

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक डॉ माधवानंद कर ने बताया कि "यह अध्ययन आम जनता के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह स्मार्टफोन के सुरक्षित और सीमित उपयोग के साथ-साथ मांसपेशियों की रक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है." प्रो. संतोष वाकोडे, प्रो. राजय भारशंकर, प्रो. संदीप हुल्के, प्रो. अंशुल राय इस शोध को करने वाली शोध टीम का अभिन्न हिस्सा थे.

Last Updated : October 15, 2025 at 3:25 PM IST

