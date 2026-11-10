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पटाखे के शोर से कान को होने वाला नुकसान, कौन से 72 घंटे कहलाते हैं गोल्डन पीरियड

पटाखे के शोर से कान को होने वाला नुकसान ( Getty Image )

भोपाल: दीपावली के पटाखों की जिस आवाज के साथ आप मिनट भर को हिल जाते हैं. ये मिनटों का झटका बड़ी मुसीबत भी बन सकता है. कई बार पटाखों की तेज आवाज के साथ अहसास नहीं हो पाता कि इस आवाज ने कान को कितने भीतर तक नुकसान पहुंचाया है. पटाखों से उठने वाला धुंआ ही नहीं आवाज कानों को स्थाई नुकसान दे सकती है. एम्स ने बाकायदा एडवायजरी जारी करके बताया है कि पटाखे के शोर के बाद वो कौन सा गोल्डन पीरियड है, जिसमें तुरंत जांच कराने से स्थिति संभाली जा सकती है.

पटाखे की आवाज सुनने के बाद कान बंद हो गया तो क्या करें