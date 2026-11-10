पटाखे के शोर से कान को होने वाला नुकसान, कौन से 72 घंटे कहलाते हैं गोल्डन पीरियड
एम्स के डॉक्टरों ने पटाखों से होने वाली परेशानी से किया अवेयर, जानिए पटाखे की आवाज सुनने के बाद कान बंद हो गया तो क्या करें. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:22 PM IST
भोपाल: दीपावली के पटाखों की जिस आवाज के साथ आप मिनट भर को हिल जाते हैं. ये मिनटों का झटका बड़ी मुसीबत भी बन सकता है. कई बार पटाखों की तेज आवाज के साथ अहसास नहीं हो पाता कि इस आवाज ने कान को कितने भीतर तक नुकसान पहुंचाया है. पटाखों से उठने वाला धुंआ ही नहीं आवाज कानों को स्थाई नुकसान दे सकती है. एम्स ने बाकायदा एडवायजरी जारी करके बताया है कि पटाखे के शोर के बाद वो कौन सा गोल्डन पीरियड है, जिसमें तुरंत जांच कराने से स्थिति संभाली जा सकती है.
पटाखे की आवाज सुनने के बाद कान बंद हो गया तो क्या करें
दीपावली का उत्साह उल्लास और उसमें बढ़ता जाता पटाखों का शोर, आप पटाखा ना चलाएं, लेकिन उसके शोर से आब भी प्रभावित होते हैं. कई बार तो ये आवाज़ इतनी तेज होती है कि कुछ देर के लिए सुनना बंद हो जाता है, लेकिन ये ही कुछ लक्षण हैं, जो ये बताते हैं कि ये सतर्क हो जाने का समय है. भोपाल एम्स ने बाकायदा इसे लेकर एडवायजरी जारी की है.
एम्स भोपाल के ईएनटी विभाग के डॉ प्रांजल जैन ने बताया कि "पटाखे की आवाज से अगर कान में कुछ देर के लिए सुनना बंद हो जाए, लगे कि कान बंद हो रहे हैं. कान में घंटी या सीटी बजे तो इसे आसानी से कतई ना लें. ये शुरुआत संकेत हैं कि कान को नुकसान पहुंचा है. इसे नजर अंदाज ना करें और तुरंत ईएनडी स्पेशलिस्ट को दिखाएं."
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कौन से 72 घंटे आपके लिए गोल्डन पीरियड है
एम्स के डॉ प्रांजल जैन ने बताया कि इसमें शुरुआती 72 घंटे इलाज के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है. जिसमें आपको लक्षण दिखाई दें और तुरंत अगर जांच कराने के साथ ईलाज कराएं तो कान को हुए नुकसान को समय रहते समंभाला जा सकता है. सुनने की क्षमता को बचाजा जा सकता है. उन्होने बताया कि असल में कानों की सुनने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज आवाज के पटाखे भीतरी तह तक कान को नुकसान पहुंचा जाते हैं. कई बार सुनने की क्षमता देने वाली सेल भी इसमें डैमेज हो जाती हैं.