एशियन गेम्स से पहले बड़ा खुलासा- ये एथलीट लड़की नहीं लड़का है, भोपाल एम्स में सर्जरी

आगे की जांच में पता चला कि उसके क्रोमोसोम XY हैं, जो आमतौर पर पुरुषों में पाए जाते हैं. एमआरआई जांच में यह भी सामने आया कि पेट के निचले हिस्से में, जहां महिलाओं में ओवरी होती है, वहां दो छोटे अविकसित अंडकोष मौजूद थे. यह सच्चाई खिलाड़ी और उसके परिवार के लिए बड़ा झटका थी. कई जगह इलाज कराने के बाद परिवार भोपाल स्थित एम्स पहुंचा, जहां ट्रांसजेंडर क्लीनिक की टीम ने गहन जांच और काउंसलिंग की.

मध्य प्रदेश के आदिवासी परिवार मे एक बच्चे का जन्म होता है. जन्म के समय डॉक्टर ने उसके माता-पिता को बताया कि लड़की हुई है. परिवार ने उसे बेटी की तरह ही पाला-पोसा. ये बच्ची पढ़ाई के साथ ही खेलों में भी लगातार आगे बढ़ती रही और अपनी मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई. लेकिन एशियन गेम्स के दौरान हुए मेडिकल टेस्ट में उसके और परिवार के सपने टूट गए. मेडिकल रिपोर्ट मे सामने आया कि उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी ज्यादा हैं.

भोपाल : जिस खिलाड़ी को परिवार ने 15 साल तक बेटी समझकर पाला, खेलों में आगे बढ़ाया. बाद में जांच में पता चला कि उसके क्रोमोसोम पुरुषों जैसे हैं और शरीर में महिलाओं की तुलना में अधिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मौजूद हैं. इसी कारण उसे एशियन गेम्स में हिस्सा लेने से रोक दिया गया. क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं.

एम्स में डॉक्टर्स की स्पेशल टीम गठित

डॉक्टरों ने खिलाड़ी और उसके परिवार को समझाया कि वह अपनी जिंदगी पुरुष या महिला, किसी भी रूप में जीने का फैसला कर सकती है. काफी सोच-विचार के बाद खिलाड़ी और उसके परिवार ने महिला के रूप में जीवन जारी रखने का निर्णय लिया. खिलाडी और उसके परिवार की रजामंदी के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई. जिसमें स्त्री रोग, मनोचिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी और यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर शामिल थे. दो चरणों में जटिल सर्जरी की गई.

सर्जरी से अविकसित पुरुष अंग को हटाया

पहले चरण में माइक्रो प्लास्टिक सर्जरी तकनीक से अविकसित पुरुष अंग को हटाया गया और दूसरे चरण में पेट के अंदर मौजूद अविकसित अंडकोष को भी निकाल दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार "इस तरह के मामलों में गर्भाशय नहीं होता. इसलिए वह भविष्य में मां नहीं बन पाएगी. हालांकि सर्जरी के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य महिला की तरह जीवन जी रही है." फिलहाल वह एम्स भोपाल के डॉक्टरों के संपर्क में है और नियमित चेकअप करवा रही है.

एम्स में इस प्रकार की सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर

एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिनव सिंह ने बताया "निजी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी बहुत महंगी होती है. एम्स में ये कम खर्च में हो जाती है. यहां के डॉक्टरों ने इस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण लिया है और वे बहुत ही योग्य हैं."

वहीं, मनोवैज्ञानिक डॉ. स्मिता कुमारी ने बताया "भारत सरकार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हर प्रकार से समानता के अधिकार दे रही है. परिवार और समाज को भी आगे आकर ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि समाज में वे सही जिंदगी गुजार सकें. यह कोई अभिशाप नहीं है, ना छुआछूत की कोई बीमारी है. हारमोंस बायोलॉजिकल होते हैं, जिससे यह स्थिति बनती है. कम्युनिटी का प्रेशर ना हो और ठीक ढंग से उसकी काउंसलिंग की जाए तो ऐसे बच्चे जीवनभर अच्छे से रह सकते हैं."