भोपाल AIIMS के डॉक्टर की मौत, आत्महत्या के प्रयास के 24 दिन बाद वेंटिलेटर पर तोड़ा दम
भोपाल एम्स में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा की हुई मौत, आत्महत्या के प्रयास के 24 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 6:44 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर रश्मि वर्मा की मौत हो गई है. आत्महत्या के प्रयास के 24 दिन बाद रश्मि ने सोमवार 5 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे अंतिम सांस ली. उनकी मौत के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पिता के निधन के बाद मानसिक रूप से थी परेशान
11 दिसंबर को प्रोफेसर रश्मि वर्मा ने आत्महत्या का प्रयास किया था. इसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया था. जहां हालत नाजुक होने के चलते उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. बीते 24 दिनों तक डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम लगातार रश्मि की निगरानी और इलाज में जुटी रही, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों के मुताबिक इलाज के दौरान उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया. आखिरकार सोमवार को रश्मि की मौत हो गई.
डॉक्टर के आत्महत्या के प्रयास की जांच
मौत की सूचना मिलते ही एम्स परिसर में शोक का माहौल बन गया. साथी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और छात्र गहरे दुख में नजर आए. प्रोफेसर रश्मि वर्मा एक अनुभवी चिकित्सक थीं. शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय माना जाता रहा है. रश्मि के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है. डॉक्टर रश्मि की आत्महत्या के प्रयास का मामला जांच के दायरे में है. एम्स प्रबंधन ने डीन एकेडेमिक और मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 5 वरिष्ठ अधिकारियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी है. जिसे पूरे घटनाक्रम और संभावित वर्क प्लेस स्ट्रेस की जांच सौंपी गई है.
- युवाओं को धोखा दे रही किडनी, 40 प्रतिशत ट्रांसप्लांट मामलों में 17 से 35 साल के मरीज ज्यादा
- AIIMS डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज, किस बात पर नाराज पुलिस ने लिया एक्शन
डीसीपी जोन 2 विवेक सिंह ने बताया कि "डॉक्टर रश्मि वर्मा के आत्महत्या के प्रयास मामले में जांच चल रही थी. सोमवार को उनकी मौत हो गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. उनके मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के द्वारा किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है. उनका कहना था कि पिता की मौत के बाद उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पुलिस अभी जांच करेगी.