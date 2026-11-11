पटाखों के शोर से कान बंद हों तो तुरंत डॉक्टर के पास भागें, एम्स भोपाल ने बताया 72 घंटे का गोल्डन पीरियड
पटाखों का शोर बन सकता है बहरेपन की वजह, एम्स भोपाल ने जारी की चेतावनी, जानिए क्या है 72 घंटे का गोल्डन पीरियड. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:12 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 11:30 AM IST
भोपाल: दिवाली या अन्य अवसरों पर चलाए जाने वाले तेज आवाज वाले पटाखे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे कानों की सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल ने इस संबंध में एक जरूरी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोगों को आगाह किया है. विशेषज्ञों के अनुसार, पटाखों का तेज धमाका सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकता है.
खतरे की घंटी, शुरुआती लक्षण और उनका असर
एम्स द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि पटाखों का अत्यधिक शोर कान के भीतरी हिस्से को गंभीर चोट पहुंचा सकता है, जिससे सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से घट सकती है. यदि धमाके के बाद कान में घंटी या सीटी बजना, कान बंद होना, आवाजें धीमी सुनाई देना या चक्कर आना जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह इस बात का संकेत है कि आपके कानों की नाजुक संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है. अचानक सुनने की क्षमता कम होने की इस गंभीर स्थिति को 'सडन सेंसेरिन्यूरल हियरिंग लॉस' कहा जाता है.
इलाज के लिए बेहद अहम है गोल्डन पीरियड
एम्स भोपाल के ईएनटी विभाग के वाक एवं भाषा चिकित्सक प्रांजल जैन के अनुसार, ''शुरुआती 72 घंटे इलाज के लिए गोल्डन पीरियड माने जाते हैं. इसलिए लक्षण दिखते ही तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट से जांच और ईएनटी विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए. वहीं समय पर इलाज शुरू होने से सुनने की क्षमता को बचाया जा सकता है, हालांकि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी डॉक्टर से मिलकर जांच और इलाज जरूर करवाना चाहिए. जिसस्व ऑडियोलॉजिस्ट प्योर टोन आडियोमेट्री और स्पीच आडियोमेट्री जैसी जांचों के जरिए समस्या की गंभीरता का पता लगाते हैं.
- श्योपुर में सुतली बम के ऊपर रखा गिलास, ब्लास्ट के बाद बच्चे के पेट में घुसा, दोस्त हुआ बेहोश
- पटाखे के शोर से कान को होने वाला नुकसान, कौन से 72 घंटे कहलाते हैं गोल्डन पीरियड
- जबलपुर में आतिशबाजी का खेल, लाइसेंस 260, बाजार में लगी 400 से ज्यादा दुकानें
बचाव ही सबसे बड़ा उपाय
कानों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि, तेज आवाज वाले पटाखों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखी जाए. बच्चों और बुजुर्गों को अत्यधिक शोर से बचाएं और जरूरत पड़ने पर ईयर प्लग का उपयोग करें. यदि पटाखे के बाद सुनने में दिक्कत हो, कान में लगातार सीटी बजे या दर्द हो तो इसे सामान्य मानकर खुद से इलाज करने के बजाय तुरंत चिकित्सीय मदद लें.