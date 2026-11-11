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पटाखों के शोर से कान बंद हों तो तुरंत डॉक्टर के पास भागें, एम्स भोपाल ने बताया 72 घंटे का गोल्डन पीरियड

पटाखों को लेकर एम्स भोपाल की एडवाइजरी ( ETV Bharat )

भोपाल: ​दिवाली या अन्य अवसरों पर चलाए जाने वाले तेज आवाज वाले पटाखे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे कानों की सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल ने इस संबंध में एक जरूरी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोगों को आगाह किया है. विशेषज्ञों के अनुसार, पटाखों का तेज धमाका सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकता है.

खतरे की घंटी, शुरुआती लक्षण और उनका असर