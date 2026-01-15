ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में AI से रोजगार की बारिश, सरकार ने कमर कसी, स्टार्टअप से बढ़ेंगी नौकरियां

एआई का स्मार्ट यूज करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल 30 डेटा लैब बनाने की तैयारी की. केंद्र सरकार की अनुमति मिली.

BHOPAL AI ​​Conference 2026
भोपाल में एआई इंपैक्स कांफ्रेंस 2026 में एमओयू (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 6:10 PM IST

4 Min Read
भोपाल : मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) एआई (AI) का स्मार्ट तरीके से यूज करने की योजना पर काम जारी है. एआई एनालिस्ट और एआई साइंटिस्ट की ट्रेनिंग दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार की मदद से डेटा लैब तैयार होने जा रहे हैं. केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए 30 डेटा लैब स्थापित करने की अनुमति दे दी है. एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे.

भोपाल में एआई इंपैक्स कांफ्रेंस 2026

भोपाल में आयोजित एआई इंपैक्स कांफ्रेंस 2026 में इसकी जानकारी एआई के सीईओ अभिषेक सिंह ने दी है. कांफ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया.

इंडिया एआई के सीईओ अभिषेक सिंह (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "9 करोड़ की आबादी वाले राज्य मध्यप्रदेश में खनिज, हेल्थ सहित सभी सेक्टर में एआई की बहुत संभावनाएं हैं. मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है. मध्य प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है और हम आगे बढ़ भी रहे हैं. दो दिन पहले हमने भोपाल में ही स्टार्टअप को लेकर बड़ा आयोजन किया था."

मध्य प्रदेश में 9 डेटा लैब पर काम शुरू

मध्य प्रदेश एआई इंपैक्ट कांफ्रेंस 2026 को संबोधित करते हुए इंडिया एआई के सीईओ अभिषेक सिंह ने कहा " एआई की मदद से मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर एडवाइजरी बनाने के साथ अब हर सेक्टर के लिए एआई एप्लीकेशन को विकसित किया जा रहा है. देश में एआई में स्किल बढ़ाने के लिए फैलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है. पहले इसकी शुरूआत सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से की गई थी, लेकिन अब अंडर ग्रेजुएट से लेकर रिसर्च स्टूडेंट्स तक इस फैलोशिप को कर सकते हैं."

एआई स्टार्टअप के लिए मिलेगा अनुदान

देश के टीयर-2 और टीयर 3 शहरों में डेटा लैब बनाने की जरूरत महसूस की गई है. मध्य प्रदेश में 30 डेटा लैब्स सेंशन किए गए हैं. इसमें 9 लैब का काम शुरू हो गया है, बाकी 21 का काम शुरू होना बाकी है. प्रदेश में आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडल डेटा लैब बना रहे हैं. इसमें से एक लैब बनकर तैयार हो गया है.

इसके लिए फंडिंग केन्द्र सरकार दे रही है और इसे तैयार प्रदेश सरकार करेगी. यह डेटा सेंटर तैयार होने के बाद प्रदेश के लाखों बच्चों को डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट बनाने की ट्रेनिंग दे सकेंगे.

देश में 58 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

मध्य प्रदेश में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश में 58 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, इसमें से 2 सेंटर मध्यप्रदेश में बनाए जा रहे हैं. 10 हजार स्क्वायर में निर्मित होने वाले इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एआई स्टार्टअप को इक्युबेट किया जाएगा और उन्हें सीड फंड और गा्रंड भी दी जाएगी. इसके लिए केन्द्र सरकार ने अपनी एप्रूवल दे दी है. मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया गया है.

मुख्य सचिव बोले-बढ़ाई जाए सेंटर की संख्या

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा "एआई के दौर में हम नई स्किल पर फोकस करें. नई जॉब रोल के लिए तैयार हों. प्रसांगिक बने रहने के लिए हर रोज नया सीखना होगा. एआई के बाद कुछ क्षेत्र आमदानी के हिसाब से पिछडेंगे, क्योंकि जो आगे हैं, वह और तेजी से आगे बढ़ेंगे."

"सीईओ अभिषेक को मेरा धन्यवाद कि पिछली बार जब हम मिले थे तो उसके बाद 30 सेंटर की अनुमति दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से थोड़े पिछले प्रदेश को और सेंटर दिए जाएं."

