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भोपाल डबल मर्डर में AI से होगी आरोपियों की पहचान, दिल्ली भेजे गए CCTV फुटेज

पहली बार पुलिस ने मर्डर इन्वेस्टिगेशन में लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा, दिल्ली की AI एजेंसी को भेजे गए फुटेज

AI TECHNIQUE TO SOLVE MURDER CASE bhopal
4 दिन में AI रिपोर्ट से मिलेंगे अहम सुराग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 11:56 AM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए डबल मर्डर केस में अब एआई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. ऐशबाग थाना क्षेत्र की अंबेडकर कॉलोनी में 24 जून की रात बुजुर्ग दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके डीकंपोज हो चुके शव बरामद हुए थे. घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस ने पहली बार जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का सहारा लिया है.

दिल्ली की AI एजेंसी को भेजे गए फुटेज

पुलिस के मुताबिक हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी शकुंतला फिलेमोन की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस की 100 लोगों की टीम काम कर रही है लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है. ऐसे में भोपाल पुलिस ने पहली बार जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का सहारा लिया है. घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व उनसे निकाली गई संदिग्धों लोगों की तस्वीरें दिल्ली स्थित एक विशेषज्ञ जांच एजेंसी को भेजी गई हैं.

जानकारी देते पुलिस कमिश्नर (Etv Bharat)

4 दिन में AI रिपोर्ट से मिलेंगे अहम सुराग

एजेंसी AI तकनीक के जरिए इन तस्वीरों और फुटेज का अपने डेटाबेस से मिलान करेगी. साथ ही संदिग्धों की धुंधली तस्वीरों को बेहतर गुणवत्ता में तैयार कर उनकी पहचान करने का प्रयास किया जाएगा. पुलिस को उम्मीद है कि AI विश्लेषण की रिपोर्ट अगले तीन से चार दिनों में मिल जाएगी, जिससे जांच को नई दिशा मिल सकती है. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, कई लोगों से पूछताछ की है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

ambedkar colony couple murder
भोपाल हत्याकांड में AI से होगी आरोपियों की पहचान (Etv Bharat)

जल्द आरोपियों तक पहुंचेगी भोपाल पुलिस

इस सनसनीखेज डबल मर्डर को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा, '' आधुनिक तकनीक और AI की मदद से संदिग्धों की पहचान होने की संभावना बढ़ी है. इमेज एन्हांस्मेंट के साथ यदि फुटेज का डेटाबेस से सफल मिलान हो जाता है, तो आरोपियों तक पहुंचने में बड़ी सफलता मिल सकती है. लगातार पुलिस की टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही हैं.''

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इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर दिया था. अब सभी की नजरें AI रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

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