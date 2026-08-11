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24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश से भोपाल के हाल बेहाल, कलेक्टर खुद उतरे मैदान में

भोपाल : राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं. 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश हो जाने से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद देर रात कलेक्टर खुद निचले इलाकों में निरीक्षण करने पहुंच गए. जलभराव की शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बाणगंगा क्षेत्र का पैदल निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया.

रविवार रात से हो रही तेज बारिश से पूरा भोपाल जलमग्न हो गया. पुराने और नए शहर में कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालत बना गए. सड़कों, मोहल्लों, गलियों में जलभाराव होने लगा और लोगों के घरों मे तीन से चार फीट तक पानी भर गया, खासकर निचली बस्तियों में. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बाणगंगा की गलियों में पैदल घूमकर जलभराव की स्थिति देखी और स्थानीय लोगों से भी समस्या की जानकारी ली. बारिश के दौरान पानी निकासी में आ रही दिक्कतों और जलभराव के कारणों को समझने के लिए अधिकारियों से मौके पर ही जानकारी ली गई.

भोपाल के कई इलाके जलमग्न (Etv Bharat)

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नगर निगम अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने नालों और नालियों की सफाई तेजी से कराने के साथ-साथ बारिश के पानी की निकासी में आ रही बाधाओं को दूर करने को कहा.

तत्काल राहत कार्य शुरू कराने के निर्देश

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल तत्काल राहत तक सीमित न रहते हुए बाणगंगा में बार-बार होने वाले जलभराव के स्थायी समाधान पर काम किया जाए. जलभराव किन कारणों से हो रहा है, इसकी तकनीकी जांच कर जरूरी सुधार कार्य कराने के निर्देश भी दिए गए. कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने साफ कहा, '' बारिश के दौरान नागरिकों को परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारी पहले से तैयारी रखें. जलभराव जैसी समस्या को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'' इसके अलावा कलेक्टर ने ईटखेड़ी पुल पर पानी आने से हुई दिक्क़तों को भी जाकर देखा.

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कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा, '' प्रशासन की ओर से अब जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और नालों-नालियों की सफाई पर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि आने वाली बारिश में बाणगंगा क्षेत्र के रहवासियों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सके.''