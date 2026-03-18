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ADG रामबाबू सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, कार से आये बदमाशों ने की अभद्रता

रिपोर्ट: आबिद मुमताज

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. बदमाश अब पुलिस अधिकारियों को भी धमकाने से बाज नहीं आ रहे. पुलिस के एडीजी (ट्रेनिंग) राजाबाबू सिंह के साथ अभद्रता और धमकी का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि त्रिलंगा स्थित उनके घर के बाहर कार से आए कुछ अज्ञात युवकों ने गाली-गलौज की और धमकाया. एक युवक के हाथ में डंडा भी था. पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी कौन थे, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है.

कार से ADG के घर पहुंचे बदमाश

मध्य प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग ADG रामबाबू सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है. रामबाबू शर्मा के साथ अभद्रता भी हुई है. बताया जा रहा है कि, त्रिलंगा स्थित उनके घर के बाहर कार से आए कुछ अज्ञात युवकों ने गाली-गलौज की और धमकाया. एडीजी राजाबाबू सिंह ने इस घटना को गंभीर बताते हुए अपनी जान को खतरा बताया है. उन्होंने पुलिस कमिश्नर और डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. साथ ही शाहपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिए हैं.