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रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक्टर से लूट, राहुल चेलानी का मोबाइल ले उड़े लुटेरे

भोपाल में बाइक सवार लुटेरों ने रानी कमलापति स्टेशन के बाहर एक्टर राहुल चेलानी से की लूट, जल्द आरोपियों को पकड़ने का मिला आश्वासन.

BHOPAL ACTOR RAHUL CHELANI ROBBED
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक्टर राहुल चेलानी से लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर एक्टर राहुल चेलानी के साथ मोबाइल स्नैचिंग की वारदात सामने आई है. बताया जा रहा है कि एक्टर राहुल चेलानी मुंबई से लौटे थे और वह मोबाईल फोन पर बात कर रहे थे. तभी बाइक सवार बदमाशों ने झपटा मारकर मोबाईल फोन लूट लिया और फरार हो गए. इस मामले को लेकर हबीबगंज पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है.

कैब बुक करने निकले थे एक्टर, छीन गया मोबाइल

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर मुंबई से लौटते ही फिल्म एक्टर राहुल चेलानी के साथ लूट की घटना हो गई. राहुल मुंबई से भोपाल लौटे थे और नर्मदापुरम जाने के लिए स्टेशन के बाहर कैब बुक करने निकले थे. इसी दौरान वे फोन पर बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाश आए और उनका मोबाइल झपटकर फरार हो गए. घटना के बाद राहुल ने हबीबगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई है.

Actor Rahul Chelani
छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य किरदार में नजर आएंगे राहुल चेलानी (Instagram/rahul_chelani_actor)

जल्द आरोपियों को पकड़ने का मिला आश्वासन

शिकायत मिलने के बाद पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है. राहुल चेलानी ने बताया कि "मोबाइल छिनतई को लेकर हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है." इधर एसीपी उमेश तिवारी ने कहा कि "लूट का मामला दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जायेगा.

कई टीवी शो और फिल्मों में काम कर चुके हैं चेलानी

नर्मदापुरम निवासी राहुल चेलानी कई टीवी शो और फिल्मों में काम कर चुके हैं. वे शूटिंग के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं और अक्सर भोपाल-नर्मदापुरम आते-जाते रहते हैं. राहुल चेलानी इससे पहले नोटबंदी के दौरान भी चर्चा में रहे थे, जब होशंगाबाद पुलिस ने उनके पास से 43 लाख 60 हजार रुपए की नई करेंसी बरामद की थी.

फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के बड़े बजट से बन रही फिल्म में इटारसी के अभिनेता राहुल चेलानी छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे. निर्देशक संगीत वर्मा ने कई कलाकारों के ऑडिशन के बाद इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राहुल का चयन किया है.

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