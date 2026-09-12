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भोपाल में ट्रैफिक एसीपी के घर डकैती, लाखों रुपये कैश और 20 तोला पुश्तैनी जेवरात गायब

भोपाल ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे के घर चोरी, कोलार क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल. रिपोर्ट-आबिद मुमताज.

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ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे के घर चोरी (Image (IIFL Finance))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 11:53 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल में बेखौफ चोरों ने पुलिस के सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ाते हुए एक हैरान कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया है. जहां कोलार थाना क्षेत्र में चोरों ने किसी आम नागरिक नहीं, बल्कि ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे के घर को ही अपना निशाना बना डाला. गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात हुई इस सनसनीखेज वारदात में चोर घर से लाखों का माल पार कर आराम से रफूचक्कर हो गए.

लाखों कैश और पुश्तैनी जेवर पर हाथ साफ

ये घटना कोलार थाना क्षेत्र में DK-2 स्थित मकान की है. जहां ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे रहते हैं. वारदात के समय परिवार के कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था. इस दौरान चोरों ने 6 लाख से ज्यादा नगदी समेत 20 तोला सोना और चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर फरार हो गए. ट्रैफिक एसीपी विजय दुबे ने कुछ महीने पहले 20 लाख का पर्सनल लोन लिया था. उसमें से 6 लाख रुपये बचे हुए थे, जिसे बदमाशों ने चोरी कर लिया. इसके साथ पुश्तैनी जेवर, भैया-भाभी और सालियों के जेवर भी चोरों ने उड़ा दिए. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और कोलार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है.

आरोपियों के तलाश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

आरोपियों के तलाश में जुटी पुलिस

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, "पुलिस चोरी की घटना की जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि बदमाशों तक पहुंचा जा सके." कोलार इलाके में चोरी की यह कोई पहली बड़ी वारदात नहीं है. इससे पहले भी इसी इलाके में एक भाजपा नेत्री के घर चोरी हुई थी, जिसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है.

लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान

इसके अलावा कजलीखेड़ा इलाके में भी पिछले दिनों चोरी की दो वारदातें सामने आई थीं. इन मामलों में भी पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है. अब पुलिस अधिकारी के घर ही लाखों रुपये की नगदी और बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर चोरी होने के बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की गश्त पर सवाल उठने लगे हैं.

ACP HOUSE THEFT IN BHOPAL
लाखों कैश और पुस्तैनी जेवर गायब (ETV Bharat)

फिलहाल कोलार थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, संदिग्धों की गतिविधियों और पुराने चोरी के मामलों के आरोपियों की जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. बदमाशों की तलाश जारी है.

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