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ACP मोनिका शुक्ला बस के आगे चट्टान की तरह हो गईं खड़ी, किसान आंदोलन में दिखा अलग अंदाज

बुधवार को किसानों को रोकने के लिए खड़ी की गई बसों पर किसान चढ़ गए. बसों पर चढ़कर किसानों ने नारेबाजी की. पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में लिया. इस बीच एसीपी मोनिका शुक्ला बस के आगे हाथ फैलाकर खड़ी हो गईं और बस को हाथों से रोकने का प्रयास किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है साथ ही पुलिस विभाग में भी चर्चा हो रही है.

भोपाल: राजधानी में मूंग उत्पादक किसान फसल की सरकारी खरीदी न होने से नाराज होकर आंदोलन कर रहे थे. इसी दौरान किसान नर्मदापुरम के सेठानी घाट से पैदल भोपाल पहुंचने लगे. वे राजधानी में मुख्यमंत्री आवास तक आंदोलन कर सरकार से मूंग की 100 फीसदी खरीदी की मांग को लेकर अड़े थे.

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने रोकी बस

भोपाल की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मोनिका शुक्ला का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मूंग की 100 फीसदी खरीदी की मांग को लेकर किसानों ने भोपाल मे डेरा डाल दिया था. इसी दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कई बसें खड़ी करवा दी थीं लेकिन किसान बसों पर चढ़ गए और उसे धक्का देकर आगे बढ़ाने लगे. स्थिति को भांपते हुए मोनिका शुक्ला बस के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो गईं और अपने हाथों से बस को रोकने का प्रयास करते देखी गईं.

किसानों को रोकने के लिए खड़ी की गईं थी बसें

प्रदर्शनकारी किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे. इसी दौरान उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग हटा दी. वहीं पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई बसों को बैरिकेड बनाकर खड़ी कर दिया. इसके बाद कुछ किसान बस पर चढ़ गए तो कुछ किसान बस को धक्का देकर अलग करने लगे. बस को आगे बढ़ता देख एसीपी मोनिका शुक्ला बस के सामने जाकर खड़ी हो गईं. वह हाथों से बस को आगे बढ़ने से रोकने लगीं. एसीपी को सामने खड़ा देख प्रदर्शनकारी किसानों ने बस को वहीं छोड़ दिया.

सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म

भोपाल में किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने मंगलवार से आंदोलन शुरू किया था. किसान मूंग की 100 फीसदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, खाद की ई-टोकन व्यवस्था में सुधार और समय पर उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. किसान नर्मदापुरम और बाकी इलाकों से पैदल मार्च करते हुए मंगलवार को भोपाल पहुंचे और उन्होंने भोपाल के वीर सावरकर सेतु के पास डेरा डाल दिया था. किसानों ने सीएम आवास घेरने की बात कही थी. फिलहाल सरकार से मिले आश्वासन के बाद बुधवार देर रात किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है.