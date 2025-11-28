ETV Bharat / state

आसिफ ने भांप लिया ये वही दरिंदा है, सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर से पहले की इनसाइड स्टोरी

भोपाल के गांधीनगर के युवकों की सजगता से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्त में. उसे दबोचने 6 दिन से पुलिस की 20 टीमें लगी थीं.

BHOPAL ACCUSED SHORT ENCOUNTER
बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 12:41 PM IST

|

Updated : November 28, 2025 at 1:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल/रायसेन : रायसेन जिले के गौरहरगंज इलाके में 6 साल की बच्ची से जंगल में दुष्कर्म का आरोपी सलमान आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया. उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में वे किरदार भी हैं, जो सजग नहीं होते तो मुमकिन है कि ये आरोपी इसी तरह पुलिस को चकमा देता रहता. आइए जानते हैं आरोपी सलमान की गिरफ्तारी और शॉर्ट एनकाउंटर से पहले की कहानी.

मकान किराये पर लेने घूम रहा था आरोपी

दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पकड़वाने में भोपाल के आसिफ की भूमिका बेहद खास है. उसने सिर्फ एक झलक देखकर ये भांप लिया कि यही आरोपी है और पुलिस तक सूचना पहुंचा दी. आरोपी सलमान गांधी नगर इलाके में छिपने की फिराक में था. आरोपी सलमान गांधी नगर इलाके में अपने लिए मकान तलाश रहा था. रात 12 बजे जब वह रहने के लिए कमरा तलाश रहा था तो वहीं खड़े कुछ नौजवानों से वह मिला. उसने इस इलाके में किराए के मकान को लेकर बातचीत की.

मिथिलेश शुक्ला आईजी होशंगाबाद रेंज (ETV BHARAT)

युवकों को आरोपी कोई डाक्यूमेंट्स नहीं दिखा सका

दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले गांधीनगर के आसिफ ने बताया "एक लड़का 11 नंबर सेक्टर में किराए का मकान ढूंढ रहा था. जब उससे मैंने पूछा कि डॉक्यूमेंट क्या हैं आपके पास तो वह जवाब नहीं दे पाया. उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे. तभी मुझे थोड़ा शक हुआ. इसके बाद मैंने अपने दोस्त रिजवान को फोन किया कि कोई लड़का है जो मकान किराए पर ढूंढ रहा है. उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी शक्ल रायसेन के गौहरगंज में हुए दुष्कर्म के आरोपी से मिल रही है."

भोपाल के गांधीनगर के युवकों की सजगता से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

आरोपी को बातों में उलझाए रहे युवक

इसके बाद आसिफ, रिजवान और उनके साथ के लड़कों ने आरोपी सलमान को बातों में उलझाया और उसे चाय की दुकान पर ले गए. उसे बातचीत में लगाए रखा और इस दौरान उसकी तस्वीर खींचकर पुलिसकर्मी राहुल को भेजी और कॉल करके भी बताया. इस दौरान आधा घंटे तक ये युवक आरोपी सलमान को बातें में उलझाए रहे. इसी दौरान पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर ले गई.

ऐसे हुई गिरफ्तारी और फिर शॉर्ट एनकाउंटर

आरोपी सलमान की गिरफ्तारी भोपाल से हुई लेकिन जब उसे रात 3 से 4 बजे के बीच दूसरी गाड़ी में भेजा जा रहा था, तभी उसने सब इस्पेक्टर की बंदूक छीनी और फायर करके फरार होने की कोशिश की. पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया, जिससे सलमान के पैर में गोली लगी. अभी आरोपी भोपाल में हमीदिया अस्पताल में भर्ती है और सामान्य हालत में है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे के मुताबिक "आरोपी को जिस समय गौहरगंज रात में ले जाया जा रहा था, उसी दौरान वाहन पंक्चर हो गया, इसका फायदा उठाकर आरोपी सलमान भागने की कोशिश कर रहा था. रोकने के लिए उसके पैर में गोली मारी गई."

BHOPAL ACCUSED SHORT ENCOUNTER
होशंगाबाद आईजी मिथिलेश शुक्ला ने रायसेन में ली प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

आरोपी ने फरार होने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग भी की

होशंगाबाद रेंज के आईजी मिथिलेश शुक्ला ने रायसेन पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया. उन्होंने बताया "मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर से दबोचा. पुलिस टीम उसे लेकर रायसेन आ रही थी, तभी ओबैदुल्लागंज थाने के अंतर्गत ग्राम कीरतपुर के पास पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया. टायर बदलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए जैसे ही जवान गाड़ी से नीचे उतरे, मौका पाकर आरोपी सलमान ने एक पुलिसकर्मी की सर्विस गन छीन ली और भागने की कोशिश की.

"इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर दो राउंड फायर भी किए. आत्मरक्षा और आरोपी को रोकने के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में जा लगी. घटना के वक्त कुल 4 राउंड फायर हुए और आरोपी के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी."

Last Updated : November 28, 2025 at 1:54 PM IST

TAGGED:

BHOPAL ALERTNESS BRAVERY YOUTHS
RAISEN INNOCENT GIRL MOLESTATION
RAISEN PROTEST POLICE LATHICHARGE
GIRL MOLESTED ACCUSED ARREST
BHOPAL ACCUSED SHORT ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.