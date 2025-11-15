ETV Bharat / state

वीडियो देख युवक छापने लगा 500-500 की गड्डियां, 2.25 लाख नकली नोट के साथ गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त जोन-2 के विवेक सिंह ने बताया कि "मुखबिर से सूचना मिली थी एक लड़का प्रतिदिन नए-नए 500-500 रुपये के नोट लेकर आता है, जो देखने में तो असली जैसे हैं, लेकिन यह जाली नोट हैं. इसके बाद पुलिस ने आरोपित की घेराबंदी करते हुए करोंद स्थित कोरल लाइफ फेस-2 से गिरफ्तार किया." खास बात यह है कि यह आरोपी बीते एक साल से 500-500 रुपये के जाली नोट छाप रहा था. लेकिन इसने खुद कोई नेटवर्क नहीं बनाया था. बल्कि नोट छापने के बाद यह खुद उन नोटों को बाजार में खपाता था.

भोपाल: राजधानी के पिपलानी थाना इलाके में एक आरोपित के द्वारा घर पर नकली नोट छापने का मामला सामने आया है. आरोपित ने पुलिस को बताया कि पहले वह प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था. इसके बाद उसने किताबें पढ़कर और ऑनलाइन वीडिया देखकर अच्छी क्वालिटी के नोट छापना सीखा. पुलिस ने आरोपित के घर पर छापा मारते हुए उसके पास से सवा दो लाख रुपये के नोट बरामद किए हैं. ये सभी नोट 500-500 रुपये के हैं.

बाजार में खपाता था नकली नोट (ETV Bharat)

घर पर ऐसे बनाता था नकली नोट

आरोपित विवेक यादव ने नोट छापने के संबध में बताया कि वह नकली नोट बनाने के कागज मंगाकर कागजों को ब्लेड से काटता था. उसने बताया कि वह पहले प्रिंटिग प्रेस में काम करता था, इसलिए उसे छपाई का अनुभव था. लेकिन उसने असली जैसा नकली नोट छापने के लिए कई किताबें और ऑनलाइन वीडियो भी देखे. जिससे नोट को असली जैसा बनाया जा सके, जिस पर किसी को शक न हो.

उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है आरोपित

पुलिस ने बताया कि आरोपित का नाम विवेक यादव है, इसकी उम्र करीब 21 वर्ष है. आरोपित ग्राम जमुआ धरमेर थाना मईल जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. वर्तमान में वह कोरल लाईफ फेस 2 में किराए के मकान में रह रहा था. पुलिस के अनुसार आरोपी पहले प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था. इसके बाद उसे नकली नोट छापने का आइडिया आया. फिर उसने नौकरी छोड़ दी और करीब 1 साल से वह घर पर ही नकली नोट छापने का काम कर रहा था.

नोट बनाने के लिए ले रखा था एक और घर

पुलिस ने जब आरोपित को पकड़ा तो उसके पास से 23 नकली नोट बरामद किए गए थे. पुलिस ने जब इसका असली नोट से मिलान किया, तो हूबहू वैसे ही लग रहे थे. जब सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपित ने बताया कि नकली नोट छापकर इसे बाजार में खपा देता था और उससे असली रुपये इकठ्ठे करता था.

आरोपित ने बताया कि उसने नकली नोट बनाने का काम किराए के एक अन्य मकान मुरली नगर में करता था. जब पुलिस वहां पहुंची तो नकली नोट बनाने के उपकरण, सामग्री और नकली नोट रखे हुए थे. इसके साथ ही कम्प्यूटर, प्रिन्टर, पचं मशीन, नोट बनाने की डाई, गोंद, स्क्रीन प्लेट, कटर, बाईवल कागज, पेंसिल, स्टील स्केल, लाइट बाक्स और नोट बनाने के कागज मिले. इसके साथ ही 2,25,500 रुपये नकली नोट जब्त किए गए हैं.