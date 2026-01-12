ETV Bharat / state

दिव्यांगों से बुजुर्गों तक, सबके काम आएगा SABHI, देश का पहला एक्सेसिबिलिटी मैपिंग ऐप तैयार

एक्सेसिबिलिटी मैपिंग ऐप SABHI दिव्यांगों और बुजुर्गों को यात्रा के दौरान देगा सुविधाओं की जानकारी, जान सकेंगे कहां बिना किसी के सहारे कर सकेंगे ट्रेवल.

देश का पहला एक्सेसिबिलिटी मैपिंग ऐप तैयार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 9:34 PM IST

भोपाल: भारत में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए यात्रा आज भी चुनौती बनी हुई है, खासकर जब उन्हें धार्मिक, पर्यटन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाना हो. इसी परेशानी को दूर करने के लिए भोपाल के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के प्रोफेसरों ने देश का पहला एक्सेसिबिलिटी मैपिंग मोबाइल ऐप SABHI तैयार किया है. यह ऐप किसी भी स्थान पर जाने से पहले वहां की सुविधाओं, सुरक्षा और पहुंच की स्पष्ट जानकारी देकर सफर को आसान और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा. इसके जरिए दिव्यांग किसी स्थान पर जाने से पहले पता कर सकेंगे कि वो जगह उनके लिए कितनी सुरक्षित और सुलभ है.

घर बैठे मिलेगी यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी

एसपीए की प्रोफेसर डॉ. काकोली साहा ने बताया कि "इस ऐप का उद्देश्य यह है कि दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्ति यात्रा शुरू करने से पहले ही मोबाइल के जरिए जान सकेंगे कि उन्हें किस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या होटल का चयन करना चाहिए. ऐप यह भी बताएगा कि किसी हेरिटेज या टूरिस्ट साइट पर वे कितनी दूर तक बिना सहारे जा सकते हैं, कहां उन्हें सहायक की जरूरत पड़ेगी और किन स्थानों पर जाना उनके लिए उचित नहीं होगा. इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकेगा."

8 कैटेगरी के दिव्यांगों को मिलेगा लाभ

यह ऐप केवल एक तरह की दिव्यांगता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूर्ण दृष्टिहीन, आंशिक दृष्टिहीन, लो विजन, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन, मोबिलिटी इश्यू वाले लोग, अस्थायी रूप से घायल व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है. उपयोगकर्ता आसानी से समझ सकता है कि किस बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं हैं. कौन-से होटल में रैंप, लिफ्ट और सुलभ कमरे उपलब्ध हैं. कौन-से स्मारक या स्तूप तक पहुंच संभव है, जैसे सांची के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन-से हिस्से सुगम हैं.

टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, जल्द प्ले स्टोर पर मिलेगा ऐप

डॉ. काकोली साहा ने बताया कि "भारत में 2 करोड़ से अधिक दिव्यांग हैं, लेकिन सुविधाओं की जानकारी के अभाव में वे पर्यटन स्थलों तक नहीं पहुंच पाते. यदि ऐप के माध्यम से इनमें से एक बड़ी संख्या को यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सका, तो यह टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. इससे राजस्व भी बढ़ेगा. साथ ही दिव्यांगों में सामाजिक जुड़ाव और आत्मविश्वास बढ़ेगा."

काकोली ने बताया कि "फिलहाल यह ऐप भोपाल शहर के लिए विकसित किया गया है और अमृत 2.0 योजना के तहत इसका यूजर टेस्टिंग किया जा चुका है. आने वाले 5 से 6 महीनों में इसे गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराने की तैयारी है, जिसके बाद इसे देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकेगा."

जीआइएस तकनीक से डेटा आधारित एक्सेसिबिलिटी मैपिंग

SABHI ऐप को एसपीए भोपाल ने डिजाइन इनोवेशन सेंटर (डीआइसी) के तहत विकसित किया है. जिसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है. इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रो. रचना खरे हैं, जबकि संदीप संकट को-इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में हैं. यह ऐप जीआइएस तकनीक पर आधारित है. जिसके जरिए शहर की सड़कों, इमारतों, सार्वजनिक स्थानों और विरासत स्थलों की एक्सेसिबिलिटी को डेटा के रूप में मैप किया गया है, ताकि जानकारी अनुमान नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति पर आधारित हो.

