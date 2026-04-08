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कॉलेज और छात्रावास के पास संचालित शराब दुकान हटाने की मांग, भोपाल में ABVP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर अखिल भारतीय कार्यकर्ताओं के साथ छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन. शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे स्टूडेंट्स.

BHOPAL ABVP WORKERS PROTEST
शराब दुकान हटाने को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: राजधानी में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास संचालित शराब दुकान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया. जिससे इलाके में आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा. वहीं एबीवीपी कार्यकर्त्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली.

शराब दुकान हटाने को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन

पॉलिटेक्निक चौराहे के पास शराब दुकान के विरोध में एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर हालात को नियंत्रित किया गया.

आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उग्र रुख अपनाते हुए शराब दुकान पर पत्थरबाजी की और दुकान के बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया. इससे क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

कॉलेज और छात्रावास के पास संचालित है शराब दुकान (ETV Bharat)

'कॉलेज और छात्रावास के पास संचालित है शराब दुकान'

प्रदर्शन कर रहीं एबीवीपी कार्यकर्ता शालिनी वर्मा और आरती ठाकुर का कहना है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज और छात्रावास के पास शराब दुकान संचालित हो रही है. दिन भर यहां शराबियों का मजमा लगा रहता है. कई आवारा लोग आए दिन छात्राओं से छेड़खानी भी करते हैं. ऐसे में छात्राओं की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है.

पॉलिटेक्निक छात्राओं का आरोप है कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक शराब दुकान को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

एसीपी चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि "हालत पूरी तरह काबू में है. कहीं कोई तनाव नहीं है, एसडीएम मौके पर आ गए थे. उन्होंने ज्ञापन लिया है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. हालांकि एसडीएम या किसी पुलिस अधिकारी ने शराब दुकान हटाए जाने को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया."

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