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कुलपति का इस्तीफा और धारा 52 लगाने की मांग, BU में एबीवीपी का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

एबीवीपी के मध्य भारत प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने आरोप लगाया, "बरकतउल्ला विश्वविद्यालय पिछले कई वर्षों से अकादमिक, प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितताओं का केंद्र बना हुआ है. विश्वविद्यालय में अकादमिक कैलेंडर का पालन नहीं हो रहा है, प्रवेश प्रक्रिया अव्यवस्थित है और इसके चलते यूटीडी में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है. कई पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम छह-छह महीने तक लंबित रहते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है."

भोपाल: राजधानी के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में व्याप्त अकादमिक, प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है. एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार से विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करते हुए कुलपति के इस्तीफे और विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू कर शासन द्वारा नियंत्रण अपने हाथ में लेने की मांग की है. एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि जब तक कुलपति पद नहीं छोड़ते या शासन हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल (ETV Bharat)

लंबित परिणाम और भर्ती प्रक्रिया पर नाराजगी

एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि एमबीए प्रथम और तृतीय सेमेस्टर सहित कई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परिणाम महीनों से घोषित नहीं किए गए हैं. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम भी एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं. वहीं विश्वविद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है. छात्रों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में भी देरी का आरोप लगाया गया है.

कुलपति से इस्तीफे की मांग (ETV Bharat)

आर्थिक अनियमितताओं के भी लगाए गए आरोप

एबीवीपी ने विश्वविद्यालय में टेंडर प्रक्रिया, संबद्धता संबंधी मामलों, गोपनीय प्रिंटिंग कार्यों और अन्य प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है. परिषद का दावा है कि कई मामलों में विभागीय जांच की स्थिति बनी हुई है, साथ ही छात्रावासों की बदहाल व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी समस्याएं और नर्सिंग कालेजों की प्रवेश प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को भी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया गया है.

धारा 52 लागू करने की मांग

केतन चतुर्वेदी ने कहा, "विश्वविद्यालय में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं की जिम्मेदारी कुलपति पर तय होती है. ऐसे में उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है तो शासन को मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 के तहत हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालय का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए. विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और जवाबदेही तय होने तक एबीवीपी का धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा."