'RGPV ने झूठे दस्तावेज दिखाकर ली नैक की A++ ग्रेडिंग', ABVP का गंभीर आरोप

भोपाल एबीवीपी के प्रांत मंत्री ने तकनीकी शिक्षा मंत्री से की शिकायत, आरजीपी विश्वविद्यालय पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप.

RGPV accused of corruption
आरजीपी विश्वविद्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 10:55 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश के इकलौते तकनीकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी को लेकर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बड़ा खुलासा किया है. एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले तो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एसएसआर यानि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को 2 साल देरी से भेजा. इसके बाद इसे वेबसाइट पर सार्वजनिक भी नहीं किया. जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो प्रबंधन ने इसे सार्वजनिक किया. लेकिन अब इस एसएसआर की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए हैं.

मंत्री इंदर सिंह परमार तक पहुंची शिकायत

एबीवीपी के प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने बताया कि "राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) द्वारा सार्वजनिक की गई एसएसआर रिपोर्ट में कई गंभीर त्रुटियां सामने आई हैं. सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में दर्ज विजन और मिशन को बढ़चढ़कर बताया गया है. इसे बदलने की कोई अधिकारिक प्रक्रिया यूनिवर्सिटी ने फॉलो नहीं की. इसके साथ ही बोर्ड ऑफ स्टडीज, शिक्षकों और फंड से संबंधित कई जानकारियां गलत या भ्रामक हैं." केतन ने बताया कि "गलत जानकारी देकर यूनिवर्सिटी ने नैक में ए प्लस प्लस की ग्रेडिंग हासिल की है, जो शैक्षणिक भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है. इसकी शिकायत उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से की गई है."

आरजीपी विश्वविद्यालय पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप (ETV Bharat)

कुलगुरु के प्रजेंटेशन ने खोली पोल

केतन ने बताया कि "यूनिवर्सिटी ने एसएसआर में बताया है कि आरजीवी खेलों को लेकर उन्नत प्रगति कर रहा है. स्पोर्टस फैसिलिटी विश्वविद्यालय में बेहतर है. यहां वेल इक्विप्ड स्पोर्ट्स कांप्लेक्स की फैसिलिटी है. लेकिन हकीकत में आज तक इसका ताला हीं नहीं खुला. यहां स्पोर्ट्स ऑफिसर कौन हैं, इसकी जानकारी तक छात्रों को नहीं दी गई है. एसएसआर में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में उच्च गुणवत्ता की वाईफाई व्यवस्था मौजूद है. यहां एक एमबीपीएस की स्पीड से इंटरनेट चलता है, लेकिन हकीकत में नैक को दिया गया कुलगुरु का प्रजेंटेशन इसलिए देरी से हुआ, क्यों कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत खराब थी."

ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय, सरकार से नहीं मिलती ग्रांट

एबीवीपी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने एसएसआर में बताया कि 300 से अधिक तकनीकी कॉलेज संबद्ध हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है. यदि तकनीकी और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेस के कालेज को भी जोड़ लें, तो भी 300 कॉलेज आरजीपीवी से संबद्ध नहीं होंगे. इसी तरह रिपोर्ट के पेज नंबर 90 के बिंदु क्रमांक 6 में बताया गया है कि राज्य सरकार से करीब 623 करोड़ रुपये की ग्रांट पेंशन और सैलरी समेत अन्य कार्यों के लिए मिली है. लेकिन असलियत में यह यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है, इसे सरकार से ऐसा कोई फंड प्राप्त नहीं होता है.

रिपोर्ट तैयार करने वालों पर होगी कार्रवाई

इस मामले में आरजीपीवी के डायरेक्टर प्रो. सुधीर भदौरिया ने बताया कि "यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एसएसआर रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है. इसमें छात्र क्या आरोप लगा रहे हैं, इसे चेक कराना पड़ेगा. यदि इसमें कोई गलती सामने आती है, तो रिपोर्ट तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." प्रोफेसर भदौरिया का कहना है कि "छात्रों ने इस मामले की शिकायत उनसे नहीं की है."

