सागर व सिवनी में 8 माह पहले ट्रेनी विमान क्रैश, AAIB ने अब किया कारणों का खुलासा
पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश में 48 घंटे के अंदर दो ट्रेनी विमान क्रैश होने की वजह थ्राटल और इंजन फेल होना बताया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 12:30 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश में पिछले साल दिसंबर में महज 48 घंटे के भीतर हुए दो अलग-अलग ट्रेनी एयरक्राफ्ट हादसाग्रस्त हो गए थे. अब हादसों के कारण की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की अपनी रिपोर्ट में सागर और सिवनी में हुए हादसों के कारणों का खुलासा किया है. कुशल ये रही कि दोनों दुर्घटनाओं में पायलट और प्रशिक्षु बाल-बाल बच गए थे.
सागर में विमान में थ्रेटल प्रॉब्लम आई थी
सिवनी में 8 दिसंबर को रेडबर्ड एविएशन का विमान क्रैश हुआ था, जबकि ठीक दो दिन बाद 10 दिसंबर को सागर के ढाना में चाइम्स एविएशन का सेसना विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. एएआईबी की जांच रिपोर्ट के अनुसार "जांच में सामने आया कि सागर में थ्राटल समस्या के कारण हादसा हुआ, जबकि सिवनी में एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो गया था. सिवनी में लैंडिंग के समय विमान 33 केवी की हाई-वोल्टेज बिजली लाइन से टकराकर खेत में जा गिरा था, हालांकि बिजली की लाइन तुरंत ट्रिप होने से बड़ा विस्फोट टल गया." थ्राटल समस्या वह कहलाती है, जब रेस लेने पर इंजन रुक-रुक कर चलता है या झटके लेता है.
अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भेजी गई सूचना
जांच एजेंसी एएआईबी के अनुसार "उड़ान से पहले दोनों ही विमानों का मेंटेनेंस रिकार्ड दुरुस्त था और पायलटों का सांस परीक्षण भी क्लियर था. दुर्घटना के वास्तविक कारणों का गहराई से अध्ययन करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले के मेमोरी कार्ड, इंजन कंट्रोल यूनिट, सीसीटीवी फुटेज और फ्यूल सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए हैं. नियमानुसार अमेरिकी जांच एजेंसी और जर्मन जांच एजेंसी को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है."
सागर में क्रैश हुआ था Cessna-172s
सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ सेसना-172S (Cessna-172S) विमान सेसना कंपनी द्वारा वर्ष 2014 में निर्मित किया गया था. इस एयरक्राफ्ट की अधिकतम वजन क्षमता 1157 किलोग्राम है. इसमें कान्टिनेंटल एयरोस्पेस टेक्नोलाजीज इंजन लगा हुआ है. इस विमान को गति देने के लिए एमटी-प्रापलर ब्रांड का 3-ब्लेड वाला कांस्टेंट स्पीड प्रोपेलर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यह एफटीओ मानकों के अनुसार निर्धारित डीजल/जेट-ए1 एविएशन फ्यूल सिस्टम पर संचालित होता है.
सिवनी में TECNAM P-Mentor क्रैश हुआ था
सिवनी हादसे का शिकार हुआ टेकनम पी-मेंटर (TECNAM P-Mentor) एक आधुनिक विमान है, जिसे टेकनम कंपनी ने वर्ष 2024 में ही बनाया था. इस हल्के प्रशिक्षण विमान की अधिकतम वजन क्षमता 720 किलोग्राम है. यह बीआरपी-रोटेक्स पिस्टन इंजन द्वारा संचालित होता है. इसमें एमटी-प्रापलर का 2-ब्लेड वाला लकड़ी का प्रोपेलर लगा हुआ है, और यह विमान एवगास 100एलएल ईंधन का उपयोग करता है.Conclusion:
- एयर इंडिया की फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान जोरदार झटके, हलक में आई यात्रियों की जान
- आसमान से सीधे जमीन पर आया एयरक्राफ्ट, रनवे पर रफ लैंडिंग के साथ खेतों में घुसा प्लेन
लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराया
सागर की ढाना हवाई पट्टी पर चाइम्स एविएशन अकादमी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान अनियंत्रित होकर जमीन से टकरा गया था. जमीन में टकराने के बाद प्लेन क्षतिग्रस्त हो गया. हादसाग्रस्त ट्रेनी एयरक्राफ्ट में 2 प्रशिक्षु पायलट सवार थे. जिन्हें बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया. उस समय एविएशन अकादमी प्रबंधन का कहना था, "ये मामूली घटना है, लैंडिंग के दौरान प्लेन का नियंत्रण डगमगाया है. इस घटना में ना तो प्लेन को ज्यादा नुकसान हुआ है और न ही ट्रेनी पायलट घायल हुए हैं."