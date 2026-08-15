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जिस दिन भारत आजाद हुआ, अखबारों ने क्या लिखा था, भोपाल में देखिए इतिहास के वो अनमोल पन्ने

जस्टिस अनिल वर्मा बताते हैं कि, ''इस संग्रह को तैयार करने में करीब छह साल का समय लगा. देश के अलग-अलग हिस्सों के संग्रहालयों, अभिलेखागारों और निजी संग्रहों से पुराने अखबार खोजे गए. कुछ सामग्री सामाजिक माध्यमों और विदेशी अखबारों की वेबसाइटों से भी जुटाई गई. करीब आठ दशक पुराने अखबारों को तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था.''

6 साल की मेहनत से जुटाए इतिहास के पन्ने इस अनूठी प्रदर्शनी को न्यायमूर्ति अनिल वर्मा और हाबी कलेक्शन एंड सोशल अवेयरनेस ग्रुप की ओर से लगाया गया है. न्यायमूर्ति अनिल वर्मा लंबे समय से ऐतिहासिक वस्तुओं और दस्तावेजों का संग्रह करते रहे हैं. उनका मानना है कि इतिहास को लोगों तक पहुंचाने में अखबारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. इसी सोच के साथ उन्होंने 15 अगस्त 1947 के आसपास प्रकाशित अखबारों को एक जगह जुटाने का प्रयास शुरू किया.

भोपाल: 15 अगस्त 1947 का वह दिन जब भारत ने सदियों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आजादी की पहली सुबह देखी थी. उस ऐतिहासिक पल की गूंज सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के अखबारों में भी सुनाई दी थी. भोपाल में इन दिनों आजादी के उसी ऐतिहासिक दौर को अखबारों के जरिए फिर से जीवंत किया जा रहा है. बता दें कि बिड़ला संग्रहालय में 14 से 17 अगस्त तक लगाई गई विशेष प्रदर्शनी में देश-विदेश के करीब 90 दुर्लभ अखबार प्रदर्शित किए गए हैं. ये पन्ने बताते हैं कि आजादी की खबर को उस दौर के अखबारों ने किस अंदाज में दुनिया के सामने रखा था.

नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ना है प्रदर्शनी का उद्देश्य (ETV Bharat)

हिंदी से उर्दू और विदेशी अखबार भी शामिल

इस प्रदर्शनी में करीब 90 अखबार शामिल किए गए हैं. इनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी समेत कई भारतीय भाषाओं के अखबार हैं. इसके अलावा फ्रांसीसी भाषा के अखबारों के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबारों के पन्ने भी प्रदर्शित किए गए हैं. इनके साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द टाइम्स और मैनचेस्टर गार्जियन जैसे प्रमुख अखबारों के पन्ने यह समझने का मौका देते हैं कि भारत की आजादी को देश और दुनिया ने किस नजरिए से देखा था.

6 साल की मेहनत से जुटाए इतिहास के पन्ने (ETV Bharat)

खुशी के साथ बंटवारे का दर्द भी दिखेगा

दरअसल, 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास के लिए जहां उत्सव और गौरव का दिन था. वहीं इसी दौर में देश के बंटवारे का दर्द भी जुड़ा था. ऐसे में लाखों लोगों के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा और हिंसा ने इस ऐतिहासिक समय को त्रासदी से भी भर दिया. इस प्रदर्शनी में उस दौर की खबरों के जरिए आजादी की खुशी के साथ बंटवारे के दर्द को भी महसूस किया जा सकता है.

17 अगस्त तक देख सकेंगे प्रदर्शनी (ETV Bharat)

नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ना है प्रदर्शनी का उद्देश्य

जस्टिस अनिल वर्मा के अनुसार, ''प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को इतिहास के उस दौर से सीधे जोड़ना है, जिसे आज ज्यादातर लोग किताबों के जरिए जानते हैं. पुराने अखबारों के वास्तविक पन्नों को सामने देखकर युवा यह समझ सकेंगे कि 15 अगस्त 1947 को देश में कैसा माहौल था और उस समय आजादी की खबर किस तरह प्रकाशित हुई थी.''

इंग्लिश से लेकर उर्दू और विदेशी अखबार भी शामिल (ETV Bharat)

17 अगस्त तक देख सकेंगे प्रदर्शनी

बता दें कि, बिड़ला संग्रहालय में लगी यह विशेष प्रदर्शनी 17 अगस्त तक चलेगी. जस्टिस वर्मा का कहना है कि, ''आजादी की 79वीं वर्षगांठ के मौके पर लगाई गई यह प्रदर्शनी उन लोगों के लिए खास है, जो इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उस दौर की मूल अभिव्यक्तियों के जरिए महसूस करना चाहते हैं. करीब आठ दशक पुराने ये अखबारी पन्ने आज भी उस ऐतिहासिक सुबह की गवाही दे रहे हैं, जब भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू की थी.''