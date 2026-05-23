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8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, इस तारीख से कर्मचारियों के खाते में आ सकती है बढ़ी हुई सैलरी

भोपाल: केंद्र सरकार के 40 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब एक करोड़ पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता चरम पर है. वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन सुधार की चर्चाओं के बीच अब अप्रैल 2027 से नई सैलरी लागू होने की संभावना ने हलचल बढ़ा दी है. हालांकि आयोग ने राज्यों में कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि, प्रक्रिया जरूरत से ज्यादा लंबी खींची जा रही है. ऐसे में उम्मीद, राजनीति और नाराजगी के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर बहस तेज हो गई है.

राज्यों में बैठकों का दौर, सुझाव जुटा रहा आयोग

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था. इसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग फिलहाल देशभर में कर्मचारी संगठनों और विभिन्न विभागों से सुझाव ले रहा है. इसको लेकर दिल्ली और हैदराबाद में बैठकें हो चुकी हैं, जबकि 1 से 4 जून तक श्रीनगर और 8 जून को लद्दाख में बैठक प्रस्तावित है. आयोग ऑनलाइन माध्यम से सुझाव स्वीकार कर रहा है और कर्मचारी संगठनों को ऑनलाइन ही अकनौलेजमेंट (मंजूरी) भी दिया जा रहा है.

कर्मचारियों की ये हैं सबसे बड़ी मांगें

मध्य प्रदेश सहित आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने कई बड़ी मांगें रखी हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 3.833 फिटमेंट फैक्टर की हो रही है. इसके अलावा बेसिक पे को बढ़ाकर 69 हजार प्रतिमाह करने, सालाना इंक्रीमेंट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने और 18 पे-लेवल घटाकर 7 करने की मांग भी प्रमुख है. वहीं पेंशनर्स की ओर से अंतिम वेतन का 67 प्रतिशत पेंशन और फैमिली पेंशन को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग रखी गई है. माना जा रहा है कि यदि इन सिफारिशों का बड़ा हिस्सा लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.