ऑनलाइन गेम का 'खूनी टास्क'! 8वीं के छात्र ने की आत्महत्या, ब्लू व्हेल की आशंका
भोपाल में ऑनलाइन गेम का नशा बना जानलेवा, 8वीं के छात्र ने घर में की आत्महत्या, मां बाप का इकलौता बेटा था मृतक अंश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 9:05 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के पिपलानी इलाके से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां आठवीं क्लास के एक छात्र ने ऑनलाइन गेम के कारण खुदखुशी कर ली. मोबाइल की लत ने मां बाप का एक इकलौता सहारा छीन गया. बताया जा रहा है मृतक मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी.
डिजिटल गेमिंग का जानलेवा जाल
राजधानी के पिपलानी इलाके में डिजिटल गेमिंग के जानलेवा जाल ने एक हंसते-खेलते परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया. श्रीराम कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय अंश साहू ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन परिजनों के बयानों ने पुलिस की जांच को 'ब्लू व्हेल' जैसे घातक ऑनलाइन गेम की ओर मोड़ दिया है.
छात्र ने घर में की आत्महत्या
जानकारी के अनुसार, अंश के माता-पिता निजी स्कूल में शिक्षक हैं. अंश उनका इकलौता बेटा था. सोमवार को अंश के ननिहाल में उसके नाना की तेरहवीं का कार्यक्रम था. परिवार के सभी सदस्य वहां गए हुए थे, जबकि अंश घर पर अकेला था. दोपहर में जब परिजन उसे लेने घर पहुंचे, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला काफी आवाज देने के बाद भी जब गेट नहीं खुला, तो परिजनों ने खिड़की से देखा. अंदर का नजारा देख उनकी चीख निकल गई. अंश कमरे में अचेत अवस्था में था.
अस्पताल ले जाते समय थमी सांसें
परिजन तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और अंश को उतारकर इंद्रपुरी स्थित एक निजी अस्पताल ले गए. लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पिपलानी थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की.
पुलिस की जांच जारी, मोबाइल खोलेगा राज
मामले में एसीपी अदिति बी सक्सेना ने कहा कि, ''अंश का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है.'' एसीपी का कहना है कि, ''मोबाइल की सर्च हिस्ट्री और गेमिंग डेटा से ही स्पष्ट हो पाएगा कि आत्महत्या की असली वजह क्या थी. फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है.''
मोबाइल गेम बना मौत की वजह!
पुलिस पूछताछ में परिजन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि, अंश पिछले कुछ समय से मोबाइल पर 'ब्लू व्हेल' गेम खेलने का आदि हो गया था. यह गेम अपने खतरनाक 'टास्क' के लिए कुख्यात है, जिसका अंतिम चरण आत्महत्या होता है. आशंका जताई जा रही है कि गेम में मिले किसी टास्क को पूरा करने के जुनून में अंश ने यह आत्मघाती कदम उठाया है.