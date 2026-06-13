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कजलीखेड़ा और छावनी पठार में 89 अवैध निर्माण जमींदोज, 7.5 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त

हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के नेतृत्व में कजलीखेड़ा और छावनी पठार क्षेत्र में एक साथ चले बुलडोजर. अनुमानित बाजार कीमत 8 करोड़ रुपये से अधिक.

Bhopal illegal structures demolish
कजलीखेड़ा और छावनी पठार में 89 अवैध निर्माण जमींदोज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 10:39 PM IST

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​भोपाल: राजधानी में जिला प्रशासन ने शनिवार को माफिया और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के नेतृत्व में कजलीखेड़ा और छावनी पठार क्षेत्र में एक साथ बुलडोजर चले. इस अभियान में नेशनल हाईवे और सरकारी भूमि पर सालों से अवैध रूप से बने 89 मकानों और दुकानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया. प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई के तहत करीब 7.5 एकड़ सरकारी जमीन भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई है. जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 8 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है.

​छावनी पठार में नेशनल हाईवे की 5 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोजर

बता दें कि शहर में ​शनिवार सुबह सबसे पहली कार्रवाई छावनी पठार क्षेत्र में नेशनल हाईवे की भूमि पर शुरू हुई. एसडीएम हुजूर विनोद सोनकिया के निर्देशन में प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा. यहां वर्षों से हाईवे की कीमती जमीन पर कब्जा जमाकर अवैध बाजार सजाया गया था. जांच में पाया गया कि कुल ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है.

Bhopal illegal structures demolish
कजलीखेड़ा और छावनी पठार में 89 अवैध निर्माण जमींदोज (ETV Bharat)

इस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार का हंगामा या कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए पूरे समय पुलिस बल मुस्तैद रहा. देखते ही देखते जेसीबी की मदद से हाईवे किनारे बने 54 अवैध मकान और दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया.

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कजलीखेड़ा और छावनी पठार में 89 अवैध निर्माण जमींदोज (ETV Bharat)

कजलीखेड़ा में 5 एकड़ सरकारी जमीन से 35 मकान ध्वस्त

​दोपहर 12 बजे के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई कोलार रोड स्थित कजलीखेड़ा क्षेत्र में की गई. प्रशासन के अनुसार कजलीखेड़ा में कई रसूखदारों और भू-माफियाओं ने सालों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था. कुछ लोगों ने तो अकेले ही 4 से 5 हजार स्क्वायर फीट जमीन दबा रखी थी. प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बाद शनिवार को कजलीखेड़ा थाने के पुलिस बल की मौजूदगी में कड़ी कार्रवाई की गई. यहां करीब 5 एकड़ सरकारी भूमि पर बने 35 अवैध मकानों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया.

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कजलीखेड़ा और छावनी पठार में 89 अवैध निर्माण जमींदोज (ETV Bharat)

​शांतिपूर्ण तरीके से निपटा अभियान, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

​अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए इस पूरे अभियान को दोपहर तक बेहद शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करा लिया गया. भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण अतिक्रमणकारी विरोध का साहस नहीं जुटा सके. कजलीखेड़ा और छावनी पठार को मिलाकर कुल 8 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि अब शासन के नियंत्रण में आ चुकी है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भू-माफियाओं के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा.

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