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भोपाल के छोटे तालाब में नालों पर पानी, पेड़ों पर केमिकल, NGT का नगर निगम पर 2.10 करोड़ फाइन

लोअर लेक में मिल रहा रोज 8 एमएलडी जहर, एनजीटी ने दिखाई सख्ती, भोपाल नगर निगम पर 2.10 करोड़ रुपये जुर्माना. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL Lower Lake Pollution
लोअर लेक में मिल रहा रोज 8 एमएलडी जहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 2:39 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल की लोअर लेक यानि छोटे तालाब में रोजाना पहुंच रहे सीवेज को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल जोन बेंच ने सख्त रुख अपनाया है. दरअसल सुनवाई के दौरान सामने आया कि झील में प्रतिदिन करीब 8 एमएलडी बिना उपचार का गंदा पानी पहुंच रहा है. इसमें बाणगंगा नाले से करीब 6 एमएलडी और पुराने मछलीघर के पास से 2 एमएलडी सीवेज सीधे झील में मिल रहा है. जिसके बाद इस मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल नगर निगम पर 2.10 करोड़ रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया है.

बता दें कि, इस मामले की सुनवाई आवेदक राशिद नूर खान की याचिका पर हुई. जबकि न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने झील के पारितंत्र को हो रहे नुकसान को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

NGT FINE MUNICIPAL CORPORATION
NGT ने नगर निगम पर ठोंका 2.10 करोड़ फाइन (ETV Bharat)

21 महीने का उल्लंघन, 2.10 करोड़ का आकलन
एमपीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, सीवेज के झील में पहुंचने को लेकर 31 मार्च 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक की 21 महीने की अवधि का आकलन किया गया है. इसमें प्रत्येक नाले के लिए 5 लाख रुपए प्रति माह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है. इस आधार पर कुल राशि करीब 2.10 करोड़ रुपए बनती है. हालांकि एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की अंतिम राशि उल्लंघन की वास्तविक अवधि और मौके पर होने वाले सत्यापन के आधार पर तय होगी. यानी अभी आकलन को अंतिम जुर्माना नहीं माना गया है.

नया एसटीपी के लिए दिसंबर 2027 तक इंतजार
नगर निगम की ओर से ट्रिब्यूनल को बताया गया कि, लोअर लेक में पहुंच रहे 8 एमएलडी सीवेज के उपचार के लिए 10 एमएलडी क्षमता के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू हो चुका है. निगम के अनुसार, इसका काम 11 सितंबर 2026 से शुरू किया गया है और इसे 31 दिसंबर 2027 तक पूरा करने की समय-सीमा रखी गई है. यानी फिलहाल झील में पहुंच रहे सीवेज के मुकाबले उपचार की व्यवस्था पूरी तरह तैयार होने में करीब एक साल से ज्यादा समय लगेगा.

पीएचई के प्रमुख सचिव को भी बनाया पक्षकार
इस मामले में सिर्फ नगर निगम ही नहीं, बल्कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भूमिका भी सामने आई है. सीवेज ट्रीटमेंट और झील के रखरखाव से जुड़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए एनजीटी ने पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव को भी मामले में पक्षकार बनाया है. ट्रिब्यूनल ने विभाग से 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. इससे मामले में अब नगर निगम के साथ पीएचई की जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में आ गई है.

पेड़ों को केमिकल से सुखाने पर भी कार्रवाई
सुनवाई के दौरान प्रोफेसर कॉलोनी और सिविल लाइंस क्षेत्र में पेड़ों को कथित तौर पर केमिकल डालकर सुखाने का मामला भी सामने आया. इसमें भू-स्वामी मो. अनीस खान पर 45 हजार रुपए की पेनल्टी लगाए जाने की जानकारी दी गई. एनजीटी ने वन विभाग को मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसी तरह लोअर लेक से जुड़े मामले में सीवेज प्रदूषण के साथ-साथ आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों को भी सुनवाई के दायरे में लिया गया है. एनजीटी ने संबंधित विभागों से जवाब और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026 को होगी.

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