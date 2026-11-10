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इस बार खास है भोपाल का इज्तिमा, थीम भी बिल्कुल अलग और नए-नए प्रयोग भी पहली बार

भोपाल में इज्तिमा की तैयारियां जोर-शोर से जारी ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी में 4 से 7 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 79वें आलमी तब्लीगी इज्तिमा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है. आयोजन को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए इज्तिमा इंतजामिया कमेटी के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम सहित शासन के विभिन्न विभाग जुटे हुए हैं.

इज्तिमागाह में पंडाल निर्माण, पेयजल, शौचालय, स्नानगृह, सड़क, बिजली और साफ-सफाई से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. देश-विदेश से आने वाले जायरीन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं. नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE), विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के तहत तैयारियों में जुटे हैं.