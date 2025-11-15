ETV Bharat / state

78वें आलमी तब्लिगी इज्तिमा का आगाज, 4 दिनों तक दी जाएगी भलाई के रास्ते पर चलने की सीख

बता दें कि इज्तिमा के मददेनजर ईंटखेड़ी में करीब 300 एकड़ में टेंट सिटी बनाई गई है. जहां आने वाले धर्मावलंबियों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की गई है. शुक्रवार शाम से इज्तिमे का आगाज होने के बाद रात में ईंटखेड़ी आसमान के जैसा दिख रहा था. जिसमें तारों की तरह बल्ब जगमगा रहे थे. रविवार रात तक यहां रौनक बनी रहेगी. इसके बाद सोमवार को दुआ-ए-खास के साथ इज्तिमा का समापन होगा. समापन के बाद देश दुनिया में लोगों को भलाई के रास्ते पर लाने के लिए साल, चार महीने और 40 दिन की जमातें रवाना होंगी.

भोपाल: राजधानी में शुक्रवार को फजर की नमाज के साथ 78वें आलिमी तब्लीगी इज्तिमा का आगाज हो गया है. इसके साथ ही देश विदेश से आने वाली जमातों की तकरीरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है. 4 दिनों तक चलने वाले इस इज्तिमा में 10 लाख से अधिक जायरीनों के आने की संभावना है. वहीं यूके, यूएस और साउदी अरब जैसे 23 देशों से भी 400 जायरीन भोपाल इज्तिमा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं.

देर रात तक जारी रहा जमातों के आने का सिलसिला

इज्तिमा की शुरूआत से पूर्व गुरुवार को ही भोपाल सहित विश्व भर के लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो शुक्रवार देर रात तक जारी रहा. आलमी तब्लीगी इज्तिमा में शिरकत करने के लिए देश-विदेश से आने वाली जमातें लगातार इज्तिमा-गाह पहुंचती रहीं. जमातों के इस्तकबाल के लिए शहर में जगह-जगह स्पेशल पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से निःशुल्क सेवा मुहैया कराई जा रही है. स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य स्थानों पर पहुंचने वाली जमातों को इज्तिमा-स्थल तक ले जाने के लिए ट्रक, बस, टेम्पो के साथ-साथ आम लोगों ने भी अपने निजी वाहन लगा दिए हैं, ताकि तमाम जमातें आसानी से और बिल्कुल निःशुल्क इज्तिमा-गाह तक पहुंच सकें.

मूक-बधिर के लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट

इज्तिमा स्थल पर देशभर से आए मूक-बधिर के लिए अलग हिस्सा आरक्षित रखा गया है. जहां पर वो रुक सकते हैं और इज्तिमा में शामिल हो सकते हैं. खास बात यह है कि यहां पर उन्हें साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट सांकेतिक भाषा के माध्यम से दीन और ईमान की बातें बताएंगे. मुख्य मंच से उलेमा जो तकरीर करेंगे, जिन्हें ट्रांसलेटर संकेतिक भाषा के जरिए समझाएंगे ताकि मूक-बधिर भी दीन-ईमान की बातें सीख सकें. इसी तरह विदेश से आने वाले जायरीनों के लिए भी सुविधा दी गई है. जिससे उन्हें अंग्रेजी या उनकी भाषा में अनुवाद किया जा सके.

17 नवंबर को दुआ-ए-खास के साथ इज्तिमा का होगा समापन (ETV Bharat)

ट्रैफिक के लिए इंतजाम, भारी वाहनों का प्रवेश निषेध

इज्तिमा के शुरू होने के बाद लोगों की सुविधा के लिए यातायत पुलिस की ओर से व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इसके चलते शुक्रवार सुबह 10 बजे से 17 नवंबर की रात 8 बजे तक इज्तिमा स्थल तक भारी वाहनों एवं यात्री बसों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया हैं. इज्तिमा में आने वाले लोगों को छोड़कर अन्य भारी वाहन बस ट्रक के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं. इधर पुराने शहर से लेकर इज्तिमा स्थल तक वॉलेंटियर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है. इज्तिमा में शिरकत करने जा रहे श्रद्धालुओं के लिए शहर के कई इलाकों के अलावा आसपास के जिलों में खिदमत कैंप बनाए गए हैं. जहां निशुल्क चाय-नाश्ते के साथ खाने के भी इंतजाम हैं.

4 महीने और 40 दिन की जमातें रवाना होंगी (ETV Bharat)

रेपिड एक्शन फोर्स के साथ 3 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती

भोपाल इज्तिमा में इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया गया है. भोपाल पुलिस ने 3 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, जबकि रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियों को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इज्तिमा कमेटी के 30 हजार वॉलिंटियर्स भी अलग-अलग जिम्मेदारी निभाते हुए आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. प्रोग्राम स्थल पर 24 घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था है. 15 मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियां और 10-12 बाइक पेट्रोलिंग यूनिट लगातार मूवमेंट करती रहेंगी. इसके साथ ही डॉग और बम डिस्पोजल स्क्वॉइड भी कंट्रोल रूम में मुस्तैद हैं.

17 को खास दुआ के साथ होगा समापन

इज्तिमा कमेटी के मीडिया कॉर्डिनेटर उमर हाफिज ने बताया कि "सोमवार को फजर की नमाज के बाद हजरत जी मौलाना साद साहब का बयान होगा. वही आखिरी मजलिश है. उसके बाद हजरत जी दुआ कराएंगे. दुआ ए खास होगी. इसके बाद 17 नवंबर को सुबह 10 से 10.30 के बीच यहां से दुआ खत्म कर लोगों का निकलना शुरू हो जाएगा. पहले दिन तकरीर के सेशन होने के बाद असर की नमाज अदा की गई. इसके बाद आयोजन स्थल पर 300 निकाह सादगी से करवाए गए."

इन देशों से आए 400 मेहमान

युगांडा, यूएस, टयूनिशिया, यूके, श्रीलंका, मलेशिया, साउदी अरेबिया, म्यानमार, मोरक्को, किर्गिस्तान, ईरान, जार्डन, केन्या, इंडोनेशिया, इथिओपिया, बहरीन, जर्मनी, बरकिना फासो, फ्रांस, कोट डिवोयर, इजिप्ट, कोलंबिया और कंबोडिया जैसे कई देशों से लगभग 400 जायरीन इज्तिमा में पहुंचे हैं.