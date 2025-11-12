ETV Bharat / state

भोपाल इज्तिमा में पहली बार पीएमश्री एंबुलेंस की सुविधा, जायरीनों के लिए रहेंगी खास सुविधाएं

आईजी देहात अभय सिंह ने बताया कि आज इज्तिमा स्थल पर फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया था. जिससे लोगों को उनकी ड्यूटी पता चल गए. वहीं इसमें यदि कहीं कमी रह जाती है तो उसे भी पूरा किया जा सके. ईंटखेड़ी में 14 से 17 नवंबर तक 78वें आलमी तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है.

भोपाल: राजधानी के ईंटखेड़ी में बुधवार को जिला पुलिस, एसटीएफ, एसएएफ और ट्रैफिक समेत 3 हजार पुलिसकर्मियों ने इज्तिमा से पहले फाइनल रिहर्सल की. इस दौरान भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र के साथ नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन और जिला प्रशासन समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे.

बता दें कि भोपाल में इज्तिमा का आयोजन बीते 78 सालों से किया जा रहा है लेकिन पहली बार ऐसा होगा, जब इज्तिमा में किसी मरीज की तबीयत बिगड़ने की स्थिति में पीएम श्री एंबुलेंस की सुविधा भी मिलेगी. इसके साथ ही 2 इलेक्ट्रिक एंबुलेंस और 2 बाइक एंबुलेंस की सुविधा भी रहेगी.

आयोजन स्थल पर एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथ के क्लीनिक भी रहेंगे. जहां 24 घंटे चिकित्सक मौजूद रहेंगे. 14 से 17 सितंबर तक आसपास के अस्पतालों को भी रिजर्व रखा जाएगा. जिससे इमरजेंसी में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मुहैया कराई जा सके.

रेलवे स्टेशन पर एक तरफ पार्किंग बंद, होल्डिंग एरिया बनेगा

इज्तिमा के दौरान भोपाल में आने वाले धर्मावलंबियों को रेलवे स्टेशन पर कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्लेटफार्म पर एक तरफ वाली पार्किंग को अस्थाई रुप से 17 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है. अपर मंडल रेल प्रबंधक भोपाल योगेन्द्र बघेल ने इज्तिमा की तैयारियों का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में यात्रियों की भीड़ रोकने के लिए स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाने के निर्देश दिए हैं. वहीं स्वच्छता, पार्किंग, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, टिकट काउंटर, प्लेटफार्मों पर यात्री संचालन एवं भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का भी निरीक्षण किया. इज्तिमा के दौरान स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, टिकट चेकिंग स्टाफ एवं रेल सुरक्षा बल की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाएगी.

अंतिम निर्णायक बैठक का आयोजन

भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि "14 नवंबर से इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है. इसी को लेकर बुधवार को इज्तिमा स्थल पर पुलिस के साथ अन्य एजेंसियों की अंतिम निर्णायक बैठक का आयोजन किया गया था. यहां कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से हो, ट्रैफिक प्रभावित न हो और अन्य व्यवस्थाएं अनुकूल रहें. रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा बसें भी चलाई जा रही हैं. इन सब बातों को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा की गई है."

इज्तिमे में रखा जीरो वेस्ट लक्ष्य

इज्तिमा कमेटी के मीडिया कॉर्डिनेटर उमर हाफिज ने बताया कि "भोपाल इज्तिमे में शामिल होने के लिए देश-विदेश से लाखों धर्मावलंबी यहां पहुंचेंगे. उनके लिए इज्तिमा स्थल पर ठहरने, नहाने और वुजू करने की व्यवस्था रहेगी. इस दौरान जायरीनों को फूड स्टाल पर 6 रुपये में पानी की बोतल, 40 रुपये में भरपेट खाना और 20 रुपये में नाश्ता मिलेगा. उमर हाफिज ने बताया कि खास बात यह है हर बार इज्तिमे में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस बार इज्तिमे को जीरो वेस्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है."