भोपाल इज्तिमा में शामिल होंगे 10 लाख जायरीन, 300 जोड़ों का होगा निकाह

भोपाल में आयोजित होने वाले तब्लीगी इज्तिमा में 4 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, 1 हजार सीसीटीवी और ड्रोन से होगी भीड़ की निगरानी.

78वें आलमी तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 4:35 PM IST

भोपाल: राजधानी के ईंटखड़ी में 14 से 17 नवंबर तक 78वें आलमी तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है. यहां देश-विदेश से करीब 10 लाख जायरीनों के पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में यहां कोई घटना न हो, इससे बचने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. 3 दिन तक चलने वाले इस इज्तिमे के दौरान आयोजन स्थल पर करीब 4 हजार पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए आयोजन स्थल की निगरानी की जाएगी.

आयोजन स्थल के आसपास बनेंगी 16 अस्थायी चौकियां

इज्तिमे के दौरान डायल-112 की टीमें भी गश्त करती रहेंगी. वहीं, आयोजन स्थल के आसपास 16 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, जबकि रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त चौकियां स्थापित की जाएंगी. इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में करीब 1 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी भीड़ की निगरानी की जाएगी. वहीं, नगर निगम की तरफ से यहां आधा दर्जन से अधिक दमकलों को भी तैनात किया जाएगा. इनके साथ फायर ब्रिगेड टीम के कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे. नगर निगम की तरफ सफाई व जलकार्य समेत अन्य कार्यों के लिए 1 हजार से अधिक कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी.

इज्तिमा में 300 जोड़ों का होगा निकाह

इज्तिमा में 300 जोड़ों का होगा निकाह

इज्तिमा कमेटी के मीडिया कार्डिनेटर उमर हाफिज ने बताया कि "14 नवंबर से भोपाल इज्तिमा का आगाज हो रहा है. पहले दिन शुक्रवार को असर की नमाज के बाद 300 जोड़ों का निकाह होगा. जिन लोगों ने इज्तिमे में निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उसकी एक प्रति भोपाल पुलिस कमिश्नर के कार्यालय भी भेजी जाएगी. वहीं, वर-वधू के साथ उनके माता-पिता को भी अपने साथ अपना आई कार्ड लेकर आना पड़ेगा." उमर हाफिज ने बताया कि "17 नवंबर को दुआ ए खास के साथ भोपाल इज्तिमा 2025 का समापन होगा."

इज्तिमा में 4 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

20 रुपये में नाश्ता और 60 रुपये में खाना

उमर हाफिज ने बताया कि "इज्तिमा में आने वाले लोगों के लिए यहां बेहद ही सस्ते दामों में नाश्ते-पानी और भोजन की व्यवस्था रहेगी. यहां जो दुकानें लगाई जाएंगी, उनमें 20 रुपये में नाश्ता और 60 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा. इसके साथ ही बाजार में 20 रुपये में मिलने वाली एक लीटर की पानी की बोतल भी केवल 6 रुपये में मिलेगी. इसके साथ ही इज्तिमा में शामिल होने वाले जायरीनों के सोने के लिए गद्दे और नहाने-वजू करने के लिए गर्म पानी का प्रबंध भी किया जाएगा."

नहाने-वजू करने के लिए गर्म पानी का प्रबंध

मेट्रो के बैरिकेट्स हटेंगे, ट्रैफिक पुलिस करेगी निरीक्षण

देहात एसपी रामशरण प्रजापति ने बताया कि "इस बार मेट्रो निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस आज (सोमवार) मार्गों का निरीक्षण करेगी. बैठक में निर्णय लिया गया कि मेट्रो निर्माण से जुड़े मार्गों, तिराहों और चौराहों पर रखे गए बैरिकेड्स अस्थायी रूप से हटाए जाएंगे. भोपाल टॉकीज से इज्तिमा स्थल की ओर जाने वाली बस और ट्रक डीआईजी बंगला चौराहे से गल्ला मंडी रोड होते हुए करोंद चौराहे से इज्तिमा स्थल तक पहुंच सकेगी. इस बार इज्तिमा में 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे. इज्तिमा स्थल पर वाहनों के लिए 64 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग एंट्री पॉइंट और कट पॉइंट तय किए जा रहे हैं, जिससे भीड़ का दबाव एक ही मार्ग पर न पड़े."

