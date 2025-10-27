इज्तिमा में जुटेंगे कई देशों के 10 लाख जायरीन, स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक 25 हजार वालंटियर
भोपाल से सटे ईंटखेड़ी में आलिमी तब्लीगी इज्तिमा की बड़े स्तर पर तैयारियां. प्रशासन के साथ ही इज्तिमा कमेटी सारी व्यवस्थाएं बनाने में जुटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 7:35 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईंटखेड़ी में 78वें आलिमी तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन 14 नवंबर से किया जा रहा है. 17 नवंबर तक चलने वाले इज्तिमा में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 15 से अधिक देशों से 10 लाख से अधिक जायरीन शामिल होंगे. 03 दिवसीय इज्तिमा से यातायात प्रभावित न हो और आसानी से ट्रैफिक का संचालन होता रहे, इसके लिए भोपाल रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक इज्तिमा कमेटी के 25 हजार से अधिक वालंटियर तैनात रहेंगे. ये वालंटियर बाहर से आने वाले जायरीन को रास्ता भी बताएंगे.
चाइनीज फूड और कोल्ड्रिंक-आईसक्रीम पर वैन
इज्तिमा कमेटी के सदस्य आरिफ गौहर ने बताया "हर बार की तरह इस बार भी जायरीनों के लिए फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं. लेकिन यहां समोसा, कचौड़ी या अन्य चाइनीज फूड पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही यहां फूड स्टॉल पर कोल्ड्रिंक या आइसक्रीम रखना भी प्रतिबंधित है. यहां केवल जायरीनों के लिए चाय, लंच और डिनर की व्यवस्था रहेगी. इसमें वेज और नॉनवेज दोनों तरह का भोजन शामिल हैं. वहीं फूड स्टॉल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा."
साढ़े 5 रुपये में एक लीटर पानी की बोतल
आरिफ गौहर ने बताया "जायरीनों को किफायती दाम पर भोजन और पानी की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी भी इज्तिमा कमेटी की है. इसके लिए 29 अक्टूबर को बैठक में भोजन के साथ अन्य खाने की वस्तुओं का रेट निर्धारित किया जाएगा. इससे अधिक दाम पर यदि कोई फूड स्टॉल संचालक सामान बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. वहीं, यहां आने वालों को एक लीटर की पानी की बोतल केवल साढ़े 5 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी."
नहाने और वुजू करने के लिए गर्म पानी
इज्तिमा स्थल पर नहाने और वुजू करने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था रहेगी. इसके साथ ही इस गंदे पानी को बाद में रिसाइकिल भी किया जाएगा. इसका उपयोग खेती समेत अन्य कार्यों में किया जाएगा. इसके साथ ही सड़क, पीने के पानी की व्यवस्था, लाइट और आपातकालीन स्थितियों में फायर ब्रिगेड के आने-जाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे. बिजली विभाग इज्तिमा स्थल और रास्ते में लाइटें लगा रहा है, तो वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां अस्थाई सड़कें बनाई जा रही हैं. सीवेज के पानी के लिए बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं. पीएचई विभाग दो एसटीपी भी बना रहा है. इस एसटीपी से सीवेज के जल का शोधन कर तालाबों में छोड़ा जाएगा.
कचरे का 7 अलग-अलग तरह से निष्पादन
इतने बड़े आयोजन में प्लास्टिक और कागज के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इज्तिमा को स्वच्छ बनाने के लिए स्टील, कागज और चीनी मिट्टी के बतनों में चाय-नाश्ता और खाना परोसा जाएगा. इससे आयोजन स्थल पर हर साल की तुलना में एक हजार क्विंटल कचरा कम निकलेगा. वहीं आयोजन स्थल से उत्सर्जित कचरे का 7 अलग-अलग तरह से इकठ्ठा कर इसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा. इसमें प्लास्टिक, पैड, पीवीसी, ग्लास, ग्रेबोर्ड, ईवेस्ट, कागज समेत अन्य कचरा शामिल है.
- इज्तिमा में 6 रुपये में पानी की बोतल, तंबाकू मिला तो नपेंगे, 100 देशों से आ रही जमातें
- 3 देशों में 14 लोगों ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा तब्लीगी इज्तिमा, कैसे बनी 30 हजार जमातें
आसपास के अस्पताल रहेंगे आरक्षित
इज्तिमा में 07 से 10 लाख तक जायरीन के आने की उम्मीद है. इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए इंतेजामिया कमेटी ने बुलेट स्ट्रेचर एंबुलेंस तैयार की है, जिससे अचानक से किसी की भी तबीयत बिगड़ने पर बुलेट एंबुलेंस से उसे बाहर तक आसानी से लाया जा सकेगा. यहां से एंबुलेंस की मदद से अस्पताल तक भेजा जाएगा. इसके साथ ही आसपास के सरकारी और निजी अस्पतालों को 3 दिन के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थित से निपटा जा सके.