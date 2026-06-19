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2 लाख डाक में खर्च, बोरे भर चिट्ठियां, सिस्टम की चूक और पिता का सम्मान दिलाने 75 साल के बेटे की लड़ाई

इस सवाल पर दुबे गर्मजोशी से कहते हैं, ''अपने पिता का खोया सम्मान लौटाना चाहता हूं बस.'' ये पूरी कहानी एक बेटे की है. 75 बरस का बेटा जो आज भी अपने पिता के मान की लड़ाई लड़ रहा है. हैरत की बात ये है कि इस संघर्ष में जब तक जीवित रहे पिता लड़ते रहे फिर उनके देहांत के बाद बेटे ने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया. ये कहानी स्वाधीनता संग्राम सेनानी रामलाल दुबे की है.

भोपाल: ''पत्र नहीं मैं अब पीड़ा लिखता हूं.'' 75 वर्ष के हो चुके सुभाष चंद्र दुबे जब ये कहते हैं तो उनका गला रुंधता नहीं, गुस्से से भर जाता है. एक दो नहीं बदलती सरकारों में नेताओं और अधिकारियों को पांच हजार चिट्ठियां लिख चुका हूं. वो कुछ तल्ख होकर कहते हैं, आज फिर पीएम मोदी के नाम दस पेज की चि्टठी लिखी है. सुभाष चंद्र दुबे का कुल जमा 540 वर्ग फीट के घर का एक हिस्से इसी पत्राचार के ड्रमों और बोरियों से अटा पड़ा है. क्यों लिख रहे हैं ये चिट्ठियां.

पांच हजार चिट्ठियां....सम्मान और फिर क्यों मुकर गई सरकार

पहले बेटे सुभाष चंद्र दुबे से मिलिए. 75 वर्ष के सुभाष स्टेट बैंक की नौकरी से रिटायर हुए हैं. पत्नी मंजुला 2021 में कोविड में नहीं रही. अब अकेले हैं. लेकिन हारे नहीं है. जीने का एक ही मकसद लिए हैं कि अपने ज़िंदा रहते हुए पिता का खोया सम्मान वापिस लौटाऊंगा. कहानी 1975 से शुरु होती है. 1947 में मिली आजादी के बाद जब देश भर मे स्वाधीनता संग्राम सेनानी नवाज़े जा रहे थे. तब सुभाष चंद्र दुबे के पिता रामलाल दुबे को भी सम्मान स्वरुप ताम्र पत्र दिए गए. और 10.41 एकड़ जमीन उनके नाम आवंटित की गई.

सुभाष चंद्र पूरी बताते हैं, ''उनके पास रेलवे का पास था वो देश में कहीं भी जाएं फर्स्ट क्लास में सफर करते थे. ताम्र पत्र वो रेलवे का पास अब भी मेरे पास है. ऋण पुस्तिका भी है. उस जमीन की जो मेरे पिता के नाम आवंटित की गई थी.'' वे आगे बताते हैं, ''लेकिन फिर वो जमीन निरस्त कर दी गई. तब हमें बताया गया कि जमीन बड़े झाड़ के जंगल में आ रही है. मेरे पिता जब तक जिंदा रहे इसके लिए संघर्ष करते रहे. उनके जीते जी कुछ नहीं हुआ तो बीते 21 साल से हर दिन चिट्ठियां लिख रहा हूं. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को मुख्य सचिवों को मंत्री सांसद कोई नहीं छूटा. लेकिन मेरे पिता का सम्मान नहीं मिल पाया.''

21 साल से सरकार को लिख रहे पत्र (ETV Bharat)

बात जमीन की नहीं, पिता का सम्मान चाहिए

सुभाष चंद्र दुबे कहते हैं, ''2012 में बाकायदा एक पत्र तत्कालीन कमिश्नर होशंगाबाद को लिखा, उस पत्र में ये साफ लिखा है कि टिमरनी में आवंटित की गई उस जमीन के बदले मुझे भोपाल में भुखंड दिया जाए. उस जमीन के बदले सुभाषचंद्र दुबे आवासीय भुखंड लेने के लिए सहमत हैं. लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ. अटलजी जब नेता प्रतिपक्ष थे उनके कार्यालय से भी पत्र गया. इस पत्र को मैं पांच सौ जगह भेज चुका लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है.'' सुभाष कहते हैं, मैं अकेला बूढां हूं मुझे जमीन का लालच नहीं है. बात सममान की है. मेरे पिता के सम्मान की. आपने सम्मान दिया क्यों अगर लौटा लेना था तो. 51 साल में पूरा सिस्टम एक गलती नहीं सुधार पाए.''

एक प्लॉट खरीदने लायक पैसा तो पत्राचार में लगा चुके

सुभाष चंद्र दुबे का एलआईजी मकान का आधा हिस्सा उन बोरियों और ड्रमों से भरा हुआ है जिसमें केवल सरकार में बैठे अधिकारियों और नेताओं से किया गया पत्राचार है. वे कहते हैं, अभी तक जो पांच हजार चिट्ठियां लिखी गई इस पर करीब दो लाख रुपए खर्च कर चुका हूं. डाक का पैसा टाइप करवाने का पैसा. अभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मैंने दस पन्नों की चिट्ठी भेजी है. कोई बड़ी चिट्ठी होती है तो खर्च बढ़ जाता है. कब तक लड़ेंगे...'' सुभाष चंद्र कहते हैं, ''जब तक सांस है स्वाभिमान की ये लड़ाई लड़ता रहूगा. देखता हूं सिस्टम एक गलती सुधारने में और कितनी चिट्ठियां लिखवाता है.''