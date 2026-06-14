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भोपाल में 732 जर्जर इमारतें बनीं खतरा, 2019 के बाद नहीं हुआ सर्वे, बारिश में बढ़ सकता है खतरा

भोपाल में 732 जर्जर इमारतें बनीं खतरा ( ETV Bharat )