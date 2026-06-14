भोपाल में 732 जर्जर इमारतें बनीं खतरा, 2019 के बाद नहीं हुआ सर्वे, बारिश में बढ़ सकता है खतरा
भोपाल में 732 इमारतों की हालत खराब, बारिश में गिरने का डर, लोगों ने सर्वे कराकर इमारतों को जमींदोज करने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 6:11 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 6:32 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में जर्जर इमारतों का मुद्दा एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है. नगर निगम और बिल्डिंग परमिशन शाखा द्वारा वर्ष 2016 में शहर की जर्जर इमारतों का सर्वे कराया गया था, जिसमें 732 भवनों को खतरनाक और जर्जर श्रेणी में चिन्हित किया गया था. इसके बाद वर्ष 2017 और 2018 में भी सर्वे की प्रक्रिया की गई, लेकिन जानकारों का आरोप है कि यह केवल औपचारिकता बनकर रह गई और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी.
भोपाल में जार्जर इमरतों को लेकर नगर निगम हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन और भोपाल विकास प्राधिकरण हर साल बड़े बड़े दवे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. कई बार जार्जर इमारतें बारिश में जमींदोज हो जाती है. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2016 से 2018 के बीच नगर निगम ने कुछ कार्रवाई करते हुए करीब 3 दर्जन जर्जर निर्माणों को ध्वस्त किया था.
हालांकि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे भवन अब भी मौजूद हैं, जिनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है. आरोप हैं कि कई मामलों में प्रभावशाली लोगों और भवन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते कई खतरनाक इमारतें आज भी आबादी के बीच खड़ी है.
2019 के बाद नहीं हुआ कोई व्यापक सर्वे
सबसे चिंताजनक बात यह है कि वर्ष 2019 के बाद से जर्जर इमारतों का कोई व्यापक सर्वे नहीं कराया गया है. ऐसे में शहर में वर्तमान में कितनी इमारतें खतरनाक स्थिति में हैं, इसका सटीक आंकड़ा प्रशासन के पास भी नहीं है. इस दौरान कई भवन और अधिक जर्जर हो चुके हैं, जबकि कुछ नए निर्माण भी समय के साथ कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं.
बारिश में बढ़ जाता है खतरा
मानसून के दौरान लगातार बारिश, सीलन और भवनों की कमजोर होती संरचना के कारण जर्जर इमारतों के गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते सर्वे और कार्रवाई नहीं की गई तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित ऐसे भवन आसपास के लोगों और राहगीरों के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए हैं.
नगर निगम अधीक्षण यंत्री (सिविल) आर आर जारोलिया ने कहा कि "हमने हाउसिंग बोर्ड और भोपाल विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है. जर्जर इमारतों, अति जर्जर इमरतों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है."
निगम की तैयारी पर उठ रहे सवाल
हर वर्ष बारिश से पहले जर्जर इमारतों की पहचान कर नोटिस जारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन इस बार अब तक किसी बड़े सर्वे या अभियान की जानकारी सामने नहीं आई है.
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विशेषज्ञों की मांग
शहरी योजनाकारों और नागरिक संगठनों का कहना है कि नगर निगम को तत्काल शहरभर में नया सर्वे अभियान चलाकर जर्जर भवनों की सूची अपडेट करनी चाहिए. साथ ही जिन इमारतों से जनहानि का खतरा है, उन्हें खाली कराकर या ध्वस्त कर आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए. समाजसेवी मो शावर ने कहा की "नगर निगम BDA हाउसिंग बोर्ड को कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इन विभागों के बीच में कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है. जिस वजह से ज्यादा इमारत की और इनका ध्यान नहीं जा रहा."