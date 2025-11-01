ETV Bharat / state

स्थापना दिवस पर सौगातों की बारिश, एक छत के नीचे 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाएं

मध्य प्रदेश ने 70वें स्थापना दिवस पर इतिहास रचा. ई-सेवा नागरिक एप शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना.

Madhya pradesh e Seva Citizen App
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025

भोपाल : राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभ्युदय मध्यप्रदेश प्रदर्शनी का शुभांरभ कर 03 दिवसीय स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया. इसके बाद रवींद्र भवन में आयोजित अभ्युदय मध्यप्रदेश 2047 के विजन डाक्यूमेंट का अनावरण किया. इसके साथ ही मंच से मुख्यमंत्री ने ने हेली पर्यटन सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में वॉशऑन व्हील और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के नवीन पोर्टल का शुभारंभ भी किया.

एमपी ई-सेवा नागरिक एप में 1700 सेवाएं

रवींद्र भवन में आयोजित अभ्युदय मध्यप्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट पेश करते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया "प्रदेश सरकार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है. इसीलिए मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में मिलने वाली नागरिक सेवाओं को सिंगल इंटरफेस प्रदान किया गया है. इसमें एक क्लिक पर नागरिकों को 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाओं को सम्मिलित किया गया है. हालांकि शुरुआत में यहां केवल 27 विभागों की 500 सेवाओं का लाभ ही मिलेगा. इसके बाद अन्य विभागों की सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा. ई-सेवा नागरिक एप शुरू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है."

एक छत के नीचे मिलेंगी 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाएं (ETV BHARAT)

22 महीने में प्रदेश के 8.25 लाख लोगों को रोजगार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 की थीम उद्योग और रोजगार रखी गई है. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 18 नई पॉलिसी बनाई है. देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां सबसे पहले जन विश्वास विधेयक पेश किया गया. जीआईएस 2025 में मध्यप्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है. इससे मध्यप्रदेश में 21.40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार का अवसर मिलेगा."

Madhya pradesh e Seva Citizen App
स्थापना दिवस पर सौगातों की बारिश (ETV BHARAT)

वहीं, अब तक 8.44 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है, जिससे करीब 6.06 लाख लोगों को रोजगार मिला है. बीते 22 महीने में यानि नई सरकार के आने के बाद प्रदेश में 94,042 एमएसएमई और बड़े उद्योगों की शुरुआत हुई है, जिसमें 8.25 लाख लोगों को रोजगार मिला.

ग्रामीण क्षेत्रों में वॉश ऑन व्हील सेवा शुरू

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वॉश ऑन व्हील सेवा का शुभारंभ किया गया है. इस सेवा का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के तहत छिंदवाड़ा जिले में किया गया था. लेकिन मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर इसे प्रदेश के सभी जिलो में लागू किया जा रहा है. इसके तहत सफाई मित्र बिना हाथ लगाए टॉयलेट या अन्य स्थानों की सफाई करेंगे. इसके लिए उनको मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी.

इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मध्यप्रदेश द्वारा एक एप तैयार किया गया है. एप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्वच्छता मित्र को बुला सकेंगे. इसी के माध्यम से नागरिक सेवा शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है. अब तक ऐसे 1235 स्वच्छता प्रहरियों को चिह्नित किया गया है.

Madhya pradesh e Seva Citizen App
22 महीने में प्रदेश के 8.25 लाख लोगों को रोजगार (ETV BHARAT)

विकसित मध्य प्रदेश 2047 में 4 लाख लोगों के सुझााव

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया "अभ्युदय मध्यप्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट 4 लाख से नागरिकों के सुझाव के बाद तैयार हुआ है. इसके लिए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से व्यापक संवाद किया गया है. 100 से अधिक रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है. इसके तहत साल 2047 तक मध्यप्रदेश को 250 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं अगले 5 साल में जीडीपी को दोगुना करने, बेरोजगारी दर एक प्रतिशत से भी कम करने और उद्योगों और सेवा के क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है."

अभ्युदय मध्यप्रदेश 2047 के तहत रखे गए लक्ष्य

  • मध्यप्रदेश में 3 डाटा सेंटर और एक फिल्म सिटी का निर्माण होगा.
  • 5 मेगा टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू होंगे. जिनकी थीम नेचर एंड वेलनेस, स्पिरिचुअल एंड रिलीजिन, हेरिटेज एंड कल्चर, रूरल एंड एक्सपेरिमेंटल होगी.
  • प्रदेश में 200 एकड़ में एआई एंड नालेज सिटी का विस्तार होगा.
  • 500 सांदीपनि स्कूलों का शुभारंभ किया जाएगा. अभी इनकी संख्या 35 है.
  • प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लैब और एआई बेस्ड टूल्स के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी.
  • प्रदेश के शत-प्रतिशत नागरिकों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है.
  • प्रदेश के सभी जिलों में लाइब्रेरी और 24 घंटे लर्निंग सेंटर की सुविधा मिलेगी.
  • मध्यप्रदेश में खर्च होने वाली बिजली का 50 प्रतिशत रिन्युअन एनर्जी से उत्पादन होगा.
  • अगले 5 साल में 250 से अधिक औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे.
  • 10 स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप और 9 मल्टी ग्रोथ हब बनाए जाएंगे.
  • मध्यप्रदेश के स्टार्टअप के लिए 200 इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी.
  • संभागीय स्तर पर ग्लोबल स्किल पार्क खोले जाएंगे.
  • लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब के साथ 20 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा.
  • कृषि के क्षेत्र में एग्रो प्रोसेसिंग और एक्सपर्ट क्लस्टर का निर्माण कराया जाएगा.
  • कृषि फसलों की तुलना में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन डेढ़ गुना करने का लक्ष्य रखा गया है.

