स्थापना दिवस पर सौगातों की बारिश, एक छत के नीचे 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभ्युदय मध्यप्रदेश प्रदर्शनी का शुभांरभ कर 03 दिवसीय स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया. इसके बाद रवींद्र भवन में आयोजित अभ्युदय मध्यप्रदेश 2047 के विजन डाक्यूमेंट का अनावरण किया. इसके साथ ही मंच से मुख्यमंत्री ने ने हेली पर्यटन सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में वॉशऑन व्हील और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के नवीन पोर्टल का शुभारंभ भी किया. एमपी ई-सेवा नागरिक एप में 1700 सेवाएं रवींद्र भवन में आयोजित अभ्युदय मध्यप्रदेश 2047 का विजन डाक्यूमेंट पेश करते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया "प्रदेश सरकार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है. इसीलिए मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में मिलने वाली नागरिक सेवाओं को सिंगल इंटरफेस प्रदान किया गया है. इसमें एक क्लिक पर नागरिकों को 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाओं को सम्मिलित किया गया है. हालांकि शुरुआत में यहां केवल 27 विभागों की 500 सेवाओं का लाभ ही मिलेगा. इसके बाद अन्य विभागों की सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा. ई-सेवा नागरिक एप शुरू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है." एक छत के नीचे मिलेंगी 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाएं (ETV BHARAT) 22 महीने में प्रदेश के 8.25 लाख लोगों को रोजगार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 की थीम उद्योग और रोजगार रखी गई है. उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 18 नई पॉलिसी बनाई है. देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां सबसे पहले जन विश्वास विधेयक पेश किया गया. जीआईएस 2025 में मध्यप्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है. इससे मध्यप्रदेश में 21.40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार का अवसर मिलेगा."