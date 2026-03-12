ETV Bharat / state

बीमारियों का दरवाजा कैसे होगा बंद, देश-दुनिया के योगाचार्य भोपाल से देंगे योग से निरोग का मंत्र

भोपाल में 14-15 मार्च को होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय योगिनी कॉन्फ्रेंस. योगाचार्य बताएंगे बिगड़ती लाइफ स्टाइल और उससे बड़ी बीमारियों की रोकथाम के उपाय.

INTERNATIONAL YOGINI CONFERENCE MP
देश-दुनिया के योगाचार्य भोपाल से देंगे योग से निरोग का मंत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 9:33 PM IST

3 Min Read
भोपाल: आपकी लाइफ स्टाइल कैसे नई बीमारियों के दरवाजे खोल रही है, कैसे इन बीमारियों का दरवाजा योग से बंद किया जा सकता है. आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से शामिल हुआ शब्द एंजाइटी है क्या. क्या इसकी रोकथाम बिना दवाईयों के भी संभव है. आपका तनाव कैसे आपके व्यवहार के साथ आपके शरीर पर भी नेगेटिव असर डाल रहा है. क्या कोई आसन मानसिक शांति का बूस्टर शॉट बन सकता है. योग को हर दिन के डोज में लेने से कौन से बदलाव आ सकते है.

इन तमाम सवालों के जवाब लिए भारत ही नहीं दुनिया के 7 से ज्यादा देशों के योग विशेषज्ञ और योगिनियां भोपाल में होंगी. 14-15 मार्च को होने जा रहे छठवें अंतर्राष्ट्रीय योगिनी कॉन्फ्रेंस में योग पर शोध पत्र भी प्रस्तुत होंगे.

दिमाग दुरुस्त शरीर तंदरुस्त , योग देगा दिशा

भारतीय योगिनी महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ आर एच लता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि "भोपाल में होने जा रहे इस 2 दिन के आयोजन में योग के जरिए कैसे शारीरिक और मानसिक सेहत दुरुस्त की जा सके, इसके प्रजेंटेशन होंगे. कई योग के आचार्य और योगिनी शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे.

भोपाल में 14 और 15 मार्च कोअंतर्राष्ट्रीय योगिनी कान्फ्रेंस (ETV Bharat)

आधुनिक जीवन शैली ने जो मानसिक और शारीरिक व्याधियां पैदा की हैं उनसे निपटने में योग कैसे कारगर है ये भी बताया जाएगा. कार्यक्रम दो हिस्सों में होगा, पहले दिन 14 मार्च को तनाव बिगड़ती लाइफ स्टाइल और उससे बड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए योग कैसे कारगर है, इस पर मंथन और पेपर प्रजेंटेशन होंगे. दूसरे दिन 15 मार्च को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली देश-दुनिया की योगिनियों को सम्मानित किया जाएगा."

'महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर'

डॉ आर एच लता ने बताया कि "इस वर्ष की योगिनी कॉन्फ्रेंस का कान्सेप्ट हमने बदला है. आध्यात्मिकता के साथ अब इस बार हमारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर है. इसलिए एक एडिशन इसमें एक्सपो का भी जुड़ा है. भारत के नार्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड और हिमाचल, उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं अपने देशज उत्पादों के स्टॉल लगाएंगी. फिर योग के साथ उनकी संस्कृति लोक परंपरा की साझेदारी भी करेंगी."

चुनिंदा संस्थाओं के साथ कई देशों की होगी भागीदारी

2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के अलावा जापान, अमेरिका,साउथ कोरिया, नेपाल भी शामिल है. युद्ध की स्थितियों की वजह से कई देशों का कार्यक्रम भी बदला है. भारतीय योगिनी संघ के इस आयोजन में सिंगापुर, योगा लाइफ ग्लोबल आरोग्य भारती के अलावा लोटस जापान की भी भागीदारी है.

