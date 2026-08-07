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नए पौधे लगाने के लिए 66 पुराने पेड़ काटने का खेल, मध्य प्रदेश में बिना FIR जुर्माने में निपटा मामला

जहां होना था पौधारोपण वहां उल्टी बही गंगा, भोपाल के कलियासोत में बिना अनुमति काट दिए 66 पेड़, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

66 ILLEGAL TREE CUTTING BHOPAL
कलियासोत में पौधरोपण के नाम पर काट दिए 66 वृक्ष (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 2:15 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 2:43 PM IST

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भोपाल : राजधानी में हरियाली बचाने के दावों के बीच पेड़ों की कटाई के दो मामलों ने नगर निगम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कलियासोत क्षेत्र में पौधरोपण के नाम पर 66 हरे-भरे पेड़ काट दिए गए, जबकि पटेल नगर स्थित सेंट मान्टफोर्ट स्कूल के सामने भी वर्षों पुराने सैंकड़ो पेड़ों को काट दिया गया है. अब इन दोनों मामलों में कार्रवाई और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

कलियासोत में पौधरोपण के नाम पर काट दिए 66 वृक्ष

कलियासोत-भदभदा क्षेत्र में नगर निगम ने 10 हजार पौधे लगाने का ठेका दिया था. आरोप है कि ठेकेदार को केवल झाड़ियां हटाने के निर्देश थे, लेकिन उसने नीम, गूलर, शीशम सहित 66 हरे-भरे पेड़ काट दिए. स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और मामला मीडिया तक पहुंचने के बाद नगर निगम हरकत में आया.

KALIYASOT TREES CUTTING CASE
पोधारोपण वाली जगह पर उल्टा पेड़ काट दिए गए. (Etv Bharat)

ठेकेदार पर जुर्माना, लेकिन आपराधिक कार्रवाई नहीं

प्रारंभिक जांच में ठेकेदार की लापरवाही सामने आने पर नगर निगम ने 3.30 लाख रु का जुर्माना लगाया. साथ ही काटे गए पेड़ों की संख्या से दोगुने यानी 660 औषधीय पौधे लगाने और तीन वर्ष तक उनके संरक्षण के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, कुछ दिन पहले टीएल बैठक में निगमायुक्त बिना अनुमति पेड़ काटने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दे चुके हैं. इसके बावजूद इस मामले में केवल आर्थिक दंड तक ही कार्रवाई सीमित रहने से सवाल उठ रहे हैं.

स्कूल के सामने भी काटे पुराने पेड़

दूसरा मामला पटेल नगर स्थित सेंट मान्टफोर्ट स्कूल के सामने का है, जहां सड़क किनारे लगे वर्षों पुराने पेड़ों पर आरी चला दी गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ों की कटाई के दौरान न तो कोई सूचना बोर्ड लगाया गया और न ही यह बताया गया कि किस परियोजना के तहत यह कार्रवाई की जा रही है.

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हरियाली बचाने के दावों पर उठे सवाल

पर्यावरण कार्यकर्ता राशिद नूर बताते हैं, '' एक ही सप्ताह में सामने आए इन दोनों मामलों ने शहर में हरियाली संरक्षण के दावों की पोल खोल दी है. पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि बिना अनुमति पेड़ काटने पर सिर्फ जुर्माना लगाकर मामला खत्म कर दिया जाएगा और दूसरे मामलों में जिम्मेदार एजेंसियों की जानकारी तक सार्वजनिक नहीं होगी, तो हरियाली बचाने के सरकारी अभियान केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे.''

Last Updated : August 7, 2026 at 2:43 PM IST

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