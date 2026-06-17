ETV Bharat / state

खेलते-खेलते गायब हो गया अंश, 3 थानों की पुलिस ने रातभर तलाशा, नहीं मिला कोई सुराग

भोपाल: अक्सर घर के बाहर या गार्डन में खेलते वक्त बच्चे लापता हो जाते हैं, या कोई उन्हें उठा ले जाता है. जिसके बाद माता-पिता पर उनकी जान की बन आती है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, किसी अनजान के भरोसे अपने बच्चों को न छोड़ें, न ही कहीं अकेला जाने दें. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बीती शाम यानि मंगलवार की शाम राजधानी भोपाल में एक 6 साल का बच्चा अंश मैना अचानक लापता हो गया था. जिसे तलाशने पुलिस ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्चा मिला नहीं है.

खेलते-खेलते गायब हो गया बच्चा

बताया जा रहा है कि मासूम अंश अपने परिवार के साथ भोपाल के वाजपेई नगर मल्टी में रहता है. अंश की मां मल्टी केयर अस्पताल में भर्ती है. वह सुबह खेलते-खेलते अचानक लापता हो गया था. जब परिवार वालों को अंश काफी देर तक नजर नहीं आया और तलाश करने पर आसपास भी नहीं मिला, तो इस बारे में पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद भोपाल के कोहेफिजा थाना पुलिस ने अंश को तलाशने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया.

3 थानों की पुलिस ने किया तलाश, रातभर चली सर्चिंग

कोहेफिजा पुलिस के अलावा जोन 3 के सभी थानों को तलाश के लिए लगाया गया है. पुलिस ने उसकी मां और परिजनों से भी पूछताछ की है और उससे जुड़े पतों और संभावित ठिकानों पर रातभर पुलिस ने जांच की. पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गांधीनगर, लालघाटी समेत कई इलाकों में लगातार सर्चिंग करती रही, लेकिन देर रात तक बच्चे का कोई पता नहीं चल सका.