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आदतन अपराधियों को भाड़े पर लेकर लूटे थे 55 लाख, ऑनलाइन सट्टे का कर्ज चुकाने की वारदात

भोपाल: श्यामला हिल्स इलाके में 55 लाख रुपए की लूट के मामले मे पुलिस ने खुलासा किया है. इस लूट की वारदात का मास्टरमाइंड गौरव चेतवानी निकला. उसने ही ऑनलाइन सट्टे में भारी कर्ज होने के कारण अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की पूरी साजिश रची थी. श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने इस मामले मे 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार है.

भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि "7 मार्च को हुई इस वारदात का मुख्य आरोपी गौरव चेतवानी है, गौरव को ये मालूम था कि फरियादी के पास जो रकम है, वह हवाला की है. उसी ने ये प्लान किया और अपने साथियों को बताया. गौरव ने इसके लिए 6 आदतन अपराधियों को भाड़े पर लिया और घटना को अंजाम दिया. घटना के 24 घंटे बाद फरियादी दिनेश ने 8 मार्च को शिकायत दर्ज करवाई थी."

55 लाख की लूट के 12 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

चोरी के 35 लाख रुपए बरामद

पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया, "पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की रकम में से करीब 35 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं. बरामद हुई लूट की रकम के बारे में जानकारी आयकर विभाग को भी भेज दी गई है, ताकि अन्य पहलुओं की जांच की जा सके. गिरफ्तार किए गए सभी 12 आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है. फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है."

चाकू की नोक पर ले उड़े थे 55 लाख रुपए

श्यामला हिल्स थाना इलाके में स्मार्ट सिटी रोड पर चूनाभट्टी के रहने वाले दिव्यांग बरोट कार से जा रहे थे. 7 मार्च की देर रात करीब साढ़े 9 बजे स्मार्ट सिटी रोड पर अचानक पीछे से आए 2 स्कूटियों पर सवार 4 बदमाशों ने उनकी कार के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी. इससे पहले कि व्यापारी कुछ समझ पाते बदमाश कार की तरफ दौड़ पड़े और चाकू दिखाकर दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हुए 55 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे.