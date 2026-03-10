ETV Bharat / state

दुष्कर्मी की तिहरी फांसी की सजा पर SC की रोक, बंद फ्लैट की पानी की टंकी में मिला था बच्ची का शव

भोपाल 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,एमपी हाईकोर्ट ने माना था रेयरेस्ट केस.

SC STAYED BHOPAL ACCUSED DEATH
दुष्कर्मी की तिहरी फांसी की सजा पर SC की रोक (ANI)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 4:47 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 4:55 PM IST

रिपोर्ट: आबिद मुमताज

भोपाल: राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या के जघन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दोषी अतुल निहाले को दी गई तिहरी फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. अब सुप्रीम कोर्ट खुद मामले में सजा और दोष सिद्ध से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई करेगा. 24 सितंबर 2024 को शाहजहांनाबाद इलाके में आरोपी अतुल निहाले ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर और उसकी हत्या कर दी थी.

दोषी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक (ETV Bharat)

बच्ची से दुष्कर्म, HC ने माना था रेयरेस्ट ऑफर रेयर केस

भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके के वाजपायी नगर मल्टी में 24 सितंबर 2024 को अतुल निहाले ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले मे 18 मार्च 2025 को आरोपी को अलग-अलग धाराओं दुष्कर्म, हत्या, POCSO एक्ट आदि के तहत तिहरी फांसी की सजा सुनाई थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में फांसी की सजा को बरकरार रखा और कहा था कि इसकी कल्पना ही रूह कंपा देने वाली है. हाईकोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' केस माना था.

BHOPAL 5 YEAR OLD GIRL RAPE MURDER
दोषी अतुल निहाले (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की फांसी की सजा पर लगाई रोक

अब सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी आजरिया ने बड़ा फैसला सुनाया है. दोषी अतुल निहाले को दी गई तिहरी फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही यह आदेश दिया है कि कोर्ट अब निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं, यह रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर तय करेगा.

HC ने कहा था 'सबूतों की हर बूंद से क्रूरता की झलक'

दरअसल, यह मामला भोपाल का है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण दुष्कर्म करेन के बाद हत्या कर दी गई थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दर्दनाक और जघन्य मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी अतुल निहाले की फांसी की सजा को बरकरार रखा था. साथ ही सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि 'सबूतों की हर बूंद से आरोपी की क्रूरता साफ झलकती है.'

दादी के घर के बाद से गायब हुई थी बच्ची

बता दें यह मामला सितंबर 2024 का है, जब भोपाल में 24 सितंबर 2024 को 5 साल की बच्ची दादी के फ्लैट से अचानक गायब हो गई थी. बच्ची की दादी उसके घर के पास ही रहती थी. वह कॉपी लेने अपनी दादी के घर गई थी. इसके बाद वह घर नहीं लौटी थी, काफी तलाश करने के बाद जब उसके पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी. जिसके बाद बच्ची पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू की.

MP HC SENTENCED ACCUSED DEATH
कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी की पब्लिक ने की थी पिटाई (ETV Bharat)

बंद फ्लैट की पानी की टंकी में मिला था शव

जब बच्ची गायब हुई थी, तब उसके माता-पिता किसी काम से बाहर गए थे. उस दौरान पुलिस जांच में बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि फॉग छिड़काव वाली गाड़ी आई थी, उसके बाद से वह गायब है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम ड्रोन कैमरे की मदद से बच्ची की तलाश कर रही थी, लेकिन दो दिन के बाद भी वह नहीं मिली थी. वहीं दो दिन बाद यानि 26 सितंबर 2024 को बच्ची की डेडबॉडी बंद फ्लैट की पानी की टंकी में मिली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या होने का खुलासा हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की इस रोक से फांसी की सजा का क्रियान्वयन फिलहाल रुक गया है. आरोपी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश आया है. यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय रहा था. बच्चियों की सुरक्षा व ऐसे जघन्य अपराधों पर कड़ी सजा की मांग तेज हुई थी. अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आएगा.

