कैबिनेट बैठक के बाद 5 IAS और 4 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर, हटाए गए सागर, देवास के एसपी, कलेक्टर
शराबकांड के बाद सागर कलेक्टर और एसपी हटाए गए. देवास में भी बदले गए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:09 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 6:18 PM IST
भोपाल: राज्य सरकार ने 3 जिलों के कलेक्टर सहित 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इसके साथ ही 4 जिलों के एसपी भी हटाए गए हैं. सागर में जहरीली शराब में 13 लोगों की मौत की घटना के बाद राज्य शासन ने सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल को सागर से हटाकर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में पदस्थ किया है.
सागर जिले के नए कलेक्टर, इंदौर के दूषित पानी कांड के बाद नगर निगम आयुक्त पद से हटाए गए दिलीप कुमार यादव को बनाया गया है. उधर देवास, सिवनी जिले के कलेक्टरों को भी बदल दिया गया है. इसके अलावा सागर के एसपी अनुराग सुजानिया को भी हटा दिया गया है.
किसे मिली नई जिम्मेदारी
सागर जिले की कलेक्टर और 2012 बैच की आईएएस प्रतिभा पाल को राज्य शासन ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भेज दिया है. वे अब निगम की प्रबंध संचालक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी. प्रतिभा पाल को 10 अप्रैल 2026 को ही सागर कलेक्टर बनाकर भेजा गया था. यहां उनका कार्यकाल करीबन 7 माह ही रहा.
सागर जिले के नए कलेक्टर 2014 बैच के आईएएस दिलीप कुमार यादव को बनाया गया है. वे अभी मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में प्रबंध संचालक पद की कमान संभाले हुए थे. आईएएस दिलीप कुमार यादव को इंदौर दूषित पानी कांड में इंदौर नगर निगम आयुक्त पद से हटाया गया था, हालांकि इसके बाद उन्हें प्रमोट कर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया था.
सिवनी और देवास कलेक्टर भी हटाए गए
सिवनी कलेक्टर और 2014 बैच की नेहा मीना को सिवनी से हटाकर देवास जिले की कमान सौंपी गई है. उन्हें देवास का कलेक्टर बनाया गया है. वहीं देवास कलेक्टर और 2015 बैच के आईएएस ऋतुराज को मंत्रालय भेजा गया है. वे अब सामान्य प्रशासन विभाग में बतौर उप सचिव काम करेंगे. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव अंजू अरूण कुमार को सिवनी जिले का कलेक्टर बनाया गया है.
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4 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले
सागर में शराबकांड से चर्चा में आए 2014 बैच के आईपीएस अनुराग सुजानिया को सागर से हटाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG), पुलिस मुख्यालय, भोपाल बनाया गया है. इसके अलावा 2016 बैच के संजीव कुमार सिन्हा को 14वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल (SAF), ग्वालियर से हटाकर सागर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
2017 बैच के आईपीएस पुनीत गेहलोत को देवास एसपी से हटाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल बनाया गया है. बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा को देवास एसपी बनाया गया है.