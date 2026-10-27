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कैबिनेट बैठक के बाद 5 IAS और 4 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर, हटाए गए सागर, देवास के एसपी, कलेक्टर

5 IAS और 4 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर ( ETV Bharat )

भोपाल: राज्य सरकार ने 3 जिलों के कलेक्टर सहित 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इसके साथ ही 4 जिलों के एसपी भी हटाए गए हैं. सागर में जहरीली शराब में 13 लोगों की मौत की घटना के बाद राज्य शासन ने सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल को सागर से हटाकर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में पदस्थ किया है.

सागर जिले के नए कलेक्टर, इंदौर के दूषित पानी कांड के बाद नगर निगम आयुक्त पद से हटाए गए दिलीप कुमार यादव को बनाया गया है. उधर देवास, सिवनी जिले के कलेक्टरों को भी बदल दिया गया है. इसके अलावा सागर के एसपी अनुराग सुजानिया को भी हटा दिया गया है.