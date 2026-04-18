जेल से छूटे 5 बदमाशों ने अपने ही दोस्त पर चाकू से किया हमला, आंतें बाहर निकलने तक करते रहे वार
भोपाल में जेल से छूटे बदमाशों ने अपने दोस्त पर चाकू से 10 से अधिक वार किए, इलाज के दौरान हुई मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 9:29 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में रूह कंपा देने वाली हत्या की वारदात हुई है. सर्वधर्म दामखेड़ा में रहने वाले पुताई ठेकेदार निखिल सितोले की 5 बदमाशों ने सरेराह चाकू-छुरी से गोदकर भाग गए. हमला इतना बर्बर था कि निखिल के शरीर पर 10 से ज्यादा घाव थे और उसकी आंतें तक बाहर आ गई थीं. गंभीर रूप से घायल अवस्था में निखिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसने दम तोड़ दिया.
मृतक के दोस्त थे हत्या के आरोपी
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक निखिल और आरोपी पहले दोस्त थे. लेकिन आरोपी इलाके में तोड़फोड़, मारपीट और छेड़छाड़ जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे. निखिल ने उनके गलत काम का विरोध करना शुरू कर दिया था और उनसे दूरी बना ली थी. बदमाशों को यह बगावत नागवार गुजरी और उन्होंने निखिल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.
शाम को दी थी धमकी, रात को कर दी हत्या
वारदात से कुछ घंटे पहले ही आरोपियों ने निखिल के साथ मारपीट की थी और उसे मोहल्ले में नजर न आने की चेतावनी दी थी. शुक्रवार देर रात जब निखिल अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी आरोपी धनु, गोविंद, आशीष, जुगल और गन्नू वहां पहुंचे. आरोपियों ने संभलने का मौका दिए बिना निखिल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिसके बाद वे हथियार लहराते हुए फरार हो गए.
जेल से छूटते ही बने खूनी
बताया गया कि ये सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और हाल ही में हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल से जमानत पर बाहर आए थे. जेल से बाहर आते ही उन्होंने इलाके में फिर से अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया. जिसकी कीमत एक निर्दोष युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.
मृतक के पिता का पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप
मृतक के पिता सतीश सितोले ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, "ये बदमाश लंबे समय से इलाके में दहशत फैला रहे थे. राह चलती महिलाओं से छेड़छाड़ और तोड़फोड़ इनका रोज का काम था. निखिल बस यह चाहता था कि उसका मोहल्ला इन अपराधियों से मुक्त रहे. लेकिन समाज की गंदगी साफ करने की कोशिश में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी."
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कोलार टीआई संजय सोनी ने बताया कि "पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी तेज कर दी है. मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और जल्द ही बाकी फरार आरोपियों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा."