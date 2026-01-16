ETV Bharat / state

नीलकंठ की उड़ान पर खतरा, हीरामन की चहचहाहट भी हुई कम, रेड लिस्ट में पहुंचे ये पक्षी

भोपाल में लेसर नोन पर चौथी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इसमें गोडावण से गिद्ध तक के संरक्षण की चुनौती पर चर्चा हुई.

4TH NATIONAL CONFERENCE ON LESSER KNOWN SPECIES
भोपाल में लेसर नोन वन्य प्रजातियों पर चौथी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 10:44 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल के लिए लेसर नोन यानी कम जाने-पहचाने जाने वाले या लुप्तप्राय वन्य प्रजातियों पर आयोजित चौथी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बेहद अहम मानी जा रही है. इस सम्मेलन में उन सूक्ष्म और कम चर्चित वन्यजीव प्रजातियों पर मंथन हो रहा है, जिन पर आमतौर पर संरक्षण की बहस कम होती है. इस कांफ्रेस में लिजर्ड, मेंढक, चमगादड़, घड़ियाल, मगरमच्छ से लेकर दुर्लभ पक्षियों तक, इन सभी प्रजातियों के संरक्षण को लेकर देशभर से आए विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव साझा कर रहे हैं. पहली बार सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप के संदर्भ में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के कम ज्ञात प्रजातियों पर भी गंभीर चर्चा हो रही है.

रेड लिस्ट में पहुंचे नीलकंठ और हीरामन

पक्षी विशेषज्ञ मोहम्मद खालिक ने बताया कि "हाल ही में आईओसीएन की रेड लिस्ट में भारतीय रोलर यानी नीलकंठ भी शामिल हो गये हैं. इसे लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल किया गया है. इसके साथ ही एलेक्जेंड्रियन पैराकीट, जिसे आम तौर पर हीरामन तोता कहा जाता है वह भी रेड डेटा बुक में लुप्तप्राय सूची में दर्ज हो गया है." मोहम्मद खलिक ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक संकेत है और इस पर गंभीर चर्चा और ठोस कदम उठाना जरूरी हो गया है.

रेड लिस्ट में पहुंचे नीलकंठ और हीरामन (ETV Bharat)

गोडावण से गिद्ध तक के संरक्षण की चुनौती

सम्मेलन में लेसर फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण), गिद्ध और हिल मैना जैसे पक्षियों के संरक्षण पर भी विस्तार से बात हुई. मोहम्मद खालिक ने बताया कि गिद्धों की संख्या घटने का एक बड़ा कारण डाइक्लोफेनाक जैसी दवाएं रही हैं, हालांकि वन विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या में सुधार भी देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों को और तेज करने की जरूरत है.

4th National Conference on lesser known species
भोपाल में चौथी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पक्षी विशेषज्ञों ने रखी अपनी अपनी राय (ETV Bharat)

बच्चों को सुनाएं पक्षी और प्रकृति की कहानी

पक्षी विशेषज्ञ डा. रजत भार्गव ने कहा कि "गोडावण और फ्लोरिकन जैसे पक्षियों के संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि संरक्षण की सोच अभी भी समाज की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बन पाई है. उन्होंने कहा कि जब तक घर-मोहल्लों में बच्चों को पक्षियों और प्रकृति से जुड़ी कहानियां नहीं सुनाई जाएंगी, तब तक संरक्षण को जनआंदोलन बनाना मुश्किल रहेगा."

बढ़ता मानव हस्तक्षेप चिंता का विषय

डा. भार्गव ने यह भी बताया कि कई बार पक्षियों की पहचान और उनकी संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है. किसी शहर में दिखने वाला पक्षी जरूरी नहीं कि वहीं का स्थानीय हो. इसके अलावा विशेषज्ञों ने माना कि भारत में कई प्रजातियों की मौजूदा आबादी के अद्यतन और ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. तेजी से बदलते आवास, पेड़ों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और विकास परियोजनाओं के कारण पक्षियों और मानव गतिविधियों के बीच टकराव बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का साफ कहना है कि संरक्षण केवल सरकारी नीतियों से संभव नहीं है. इसके लिए समाज, स्थानीय समुदाय, शोधकर्ता और नीति-निर्माताओं को मिलकर काम करना होगा.

