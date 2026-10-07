ETV Bharat / state

कानूनी पचड़े में फंसीं 49 भैंसें, नगर निगम के लिए बनीं गले की हड्डी, 16 लाख का चारा कर गईं चट

भोपाल: ईंटखेड़ी पुलिस ने जनवरी 2026 में अवैध परिवहन के आरोप में जिन 49 भैंसों को जब्त कर नगर निगम के अरवलिया कांजी हाउस भेजा था, वे अब निगम के लिए बड़ा खर्च बन गई हैं. करीब 10 महीने से इनकी देखरेख कर रहे नगर निगम पर चारे का खर्च 16 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है. इस दौरान 9 भैंसों की मौत भी हो गई, जबकि 4 ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अब तक कानूनी प्रकरण के चलते भैंसों की नीलामी या रिहाई का रास्ता नहीं निकल पाया है. अब नगर निगम इन्हें ईंटखेड़ी पुलिस को वापस सौंपने की तैयारी में है और चारे पर हुए खर्च का हिसाब भी पुलिस से वसूलने की तैयारी है.

बता दें कि नगर निगम की गौवर्धन परियोजना शाखा हर महीने इन भैंसों पर हुए खर्च का रिकॉर्ड तैयार करती रही. करीब 10 महीने में ही इनके चारे का खर्च 16 लाख रुपए से अधिक हो गया, लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के कारण निगम न तो इन पशुओं की नीलामी कर सका और न ही अब तक खर्च की राशि की वसूली हो पाई."

ईंटखेड़ी थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया "जनवरी 2026 में एक ट्रक को रोककर करीब 49 भैंसें जब्त की थी. इन्हें अनाधिकृत तरीके से ट्रक में भरकर राजस्थान ले जाया जा रहा था. सप्रे ने बताया कि पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए ट्रक जब्त किया था और भैंसों को नगर निगम के अरवलिया स्थित कांजी हाउस में भेज दिया था. इसके बाद से इनकी देखरेख, चारा और इलाज की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है.

गौवर्धन परियोजना के रिकार्ड के अनुसार जनवरी में जब्त की गई भैंसों में से 9 की मौत हो चुकी है. वहीं 4 भैंसों ने कांजी हाउस में ही बच्चों को जन्म दिया है. इधर कांजी हाउस में किसी भैंस की मौत होने पर भी नगर निगम को सीधे कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है. इसके लिए परियोजना शाखा को भैंस के मरने पर ईंटखेड़ी थाने में सूचना देनी पड़ती है. पुलिस की अनुमति के बाद ही मृत भैंस का पोस्टमार्टम कराया जाता है.

भोपाल नगर निगम उठा रहा भैंसों का खर्च (ETV Bharat)

नीलामी की भी कोशिश, हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब्त भैंसों पर लगातार बढ़ रहे खर्च को देखते हुए नीलामी का प्रस्ताव तैयार किया गया था. निगम की ओर से ईंटखेड़ी पुलिस को पत्र भेजकर नीलामी की अनुमति मांगी गई, लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण नीलामी की अनुमति नहीं मिल सकी.

वहीं बैरसिया तहसील के एडीपीओ शैलेंद्र सिंह सिसोदिया के अनुसार "निचली अदालत में सुनवाई के दौरान भैंसों के स्वामित्व से जुड़े वैधानिक दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन संबंधित पक्ष ऐसे दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि भैंसें उसी की हैं. इसके बाद मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, लेकिन वहां भी यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया गया कि प्रकरण पहले से निचली अदालत में लंबित है."

निगम ने मांगा खर्च, पुलिस बोली - ऐसा कोई नियम नहीं

अब नगर निगम प्रशासन इन भैंसों को ईंटखेड़ी पुलिस को वापस सौंपने की तैयारी कर रहा है. गौवर्धन परियोजना ने इसके लिए अधिकारियों से अनुमति मांगी है, ताकि पुलिस को पत्र भेजकर भैंसें वापस की जा सके और अब तक हुए चारे के खर्च को भी वसूला जा सके. हालांकि इस मामले में ईंटखेड़ी थाना प्रभारी आशीष सप्रे का कहना है कि "पुलिस का काम कानूनी कार्रवाई करना है. उनके मुताबिक लावारिस गाय-भैंसों की देखरेख नगर निगम का काम है और इसके लिए पुलिस द्वारा चारे का भुगतान करने का कोई नियम नहीं है."

अरवलिया स्थित कांजी हाउस में रखीं भैंसें (ETV Bharat)

ऐसे में निगम जिस 16 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च की वसूली की तैयारी कर रहा है, उस पर अब कानूनी और प्रशासनिक पेंच बना हुआ है. यानी अदालत में मामला खत्म होने तक ये भैंसें सिर्फ कानूनी पचड़े में नहीं, बल्कि निगम के बढ़ते खर्च का भी कारण बनी रहेंगी.