केरवा डैम के गेट का स्लैब धंसा, मध्य प्रदेश के 40 साल पुराने बांध होंगे अपग्रेड

भोपाल के केरवा डैम का स्लैब धंसने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने किया दौरा. 40 साल पुराने बांधों के मेंटेनेंस के दिए निर्देश.

BHOPAL KERWA DAM SLAB COLLAPSED
केरवा डैम के गेट का स्लैब धंसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
भोपाल: राजधानी के केरवा डैम के गेट नंबर 8 का स्लैब मंगलवार को अचानक धंस गया. जिससे बांध के ऊपर का रास्ता बंद हो गया. इससे कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन यह अधिकारियों की गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है. दरअसल इसके पहले भी बरसात में केरवा डैम के गेट में भी खराबी की बात सामने आ चुकी है, जिसके बाद कर्मचारियों को रस्सी से गेट को बांधकर खोलना पड़ा. अब गेट के उपर बने सीमेंट-कांक्रीट के धंसने का मामला सामने आया है.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मंत्री

केरवा डैम के गेट पर बने स्लैब के धंसने की जानकारी मिलने के बाद बुधवार को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौके का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "भोपाल का यह प्रसिद्ध डैम करीब 45 साल पुराना है. इसके क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर आज डैम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिकारियों को समय-समय पर बांधों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ केरवा डैम के क्षतिग्रस्त गेट और उसके ऊपर बने स्लैब को पुनर्निर्माण के लिए भी निर्देशित किया है."

bhopal kerwa dam bridge
जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दिए जांच के निर्देश (ETV Bharat)

40 साल पुराने गेट और फुटओवर ब्रिज अपग्रेड होंगे

मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों को जल संसाधन विभाग के 40 साल पुराने बांधो में गेट और इन पर बने फुट ओवर ब्रिज अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं. जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके. मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से ऐसे भी बांधो की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इसकी रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है. इसके बाद आवश्यकता अनुसार ऐसे बांधो का मेंटेनेंस भी किया जाएगा.

Minister Tulsi Silavat
मंत्री तुलसी सिलावट ने एमपी के 40 साल पुराने बांधों को अपग्रेड करने के दिए निर्देश (ETV Bharat)

घटना की होगी जांच, 5 करोड़ रुपये से होगी मरम्मत

केरवा डैम के गेट नंबर 8 पर बने स्लैब गिरने के मामले में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही इसकी मरम्मत कराने के लिए एक सप्ताह में डीपीआर बनाने के निर्देश भी दिए हैं. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि करीब 5 करोड़ रुपए से केरवा डैम के गेट और फुट ओवर ब्रिज की मरम्मत की जाएगी. साथ ही मंत्री ने बांधों की जांच 3 श्रेणियों में करने के निर्देश दिए हैं. इसे ए, बी और सी श्रेणी में बांटा गया है. इनकी फिजिकल जांच होगी. 40 साल पुराने डैमों की सबसे पहले जांच की जाएगी. इसके बाद 25 साल पुराने और फिर इनसे कम उम्र वाले बांधों की जांच होगी.

