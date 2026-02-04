लड़कियों पर पीछे से हमला कर भाग जाता है साइको किलर, लोगों में दहशत का माहौल
भोपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर लड़कियों को निशाना बनाने वाला आरोप, लोगों ने जल्द पकड़ने की मांग, तलाश में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 4:25 PM IST
भोपाल: पिपलानी इलाके मे 31 जनवरी की रात को लड़की पर धारधर हथियार से हमला करने वाला आरोपी 5 दिन बाद भी भोपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. आरोपी के नहीं पकडे़ जाने पर अब लोगों में रोष दिखाई देने लगा है. साइको किलर की दहशत लोगों में फिर फैलने लगी है. बदमाश हमला कर अब तक चार लड़कियों को शिकार बना चुका है. कल्पना नगर, सोनागिरी, इंद्रपुरी, नरेला शंकरी, मिनाल रेजिडेंसी और भवानी धाम इन इलाकों में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं. सोशल मीडिया पर लड़कियों को अकेले बाहर न निकलने की अपील की जा रही है.
31 जनवरी को 4 लड़कियों को बनाया निशाना
भोपाल के पिपलानी इलाके में 31 जनवरी की रात कल्पना नगर सोनागिरी, इंद्रपुरी, नरेला शंकरी, मिनाल रेजिडेंसी और भवानी धाम में एक अज्ञात युवक ने 4 लड़कियों पर हमला कर दिया था. इस हमलावार को लोग अब साइको किलर कह रहे हैं. रहवासियों के मुताबिक साइको बाइक से आता है, चेहरे पर न तो डर न ही किसी प्रकार का मास्क अचानक पीछे से धारधर हथियार से हमला करता है. लड़की को पास बुलाने का इशारा करता है और हंसते हुए मौके से आराम से फरार हो जाता है.
रहवासियों में डर का माहौल, आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग
अब तक 4 लड़कियां इस हमले में घायल हो चुकी हैं. सभी घटनाएं रात के समय हुई हैं. जब लड़कियां अकेले घर से बाहर टहलने निकली थीं. घटना के बाद से इलाके में पुलिस गश्त तो बढ़ी है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. इन वारदातों के बाद से परिजन अपनी बेटियों को अकेले बाहर भेजने से डर रहे हैं. मंदिर समिति अध्यक्षडीडी विश्वकर्मा, रहवासी मंजू श्रीवास्तव और संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि "पहले कभी हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ है. हमारी बच्ची दहशत में हैं. आज हमारी बेटी के साथ ये घटना हुई है, कल किसी की भी बेटी के साथ ये वारदात हो सकती है. पुलिस से हमारी अपील है जल्द से जल्द उस साइको को पकड़े.
अकेले बाहर न निकलें लड़कियां, पुलिस की अपील
वहीं एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी का दावा है कि टीमें बनाई गई हैं. CCTV फुटेज की जांच जारी है. जल्द ही आरोपी हमारी गिरफ्त में होगा." वहीं लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिख रहे हैं कि कोशिश करें कि लड़कियां अकेले बाहर न निकलें.