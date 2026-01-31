आधी रात बालकनी में खून से लथपथ मिला बच्चा, सिर में गोली लगने से तीसरी के छात्र की मौत
भोपाल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की संदिग्ध मौत, घर की बालकनी में खून से लथपथ मिला, सिर में लगी गोली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 2:23 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना इलाके में एक सनसनी के घटना सामने आई है. जहां पर एक 11 साल के मासूम बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई. वही परिजन की माने तो उनका कहना है कि उनका बच्चा देर रात खून से लथपथ बालकनी में मिला. जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
रात 1:50 पर बालकनी में खून से लथपथ मिला बच्चा
भोपाल के गौतम नगर इलाके में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की सिर में गोली लगने से मौत हो गई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि बच्चा अचेत अवस्था में घर की बालकनी में खून से लथपथ हालत में मिला था. बीती देर रात 1:50 पर परिजनों ने बच्चे को देखा और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां कमला नेहरू हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शनिवार सुबह करीब 11:00 बजे बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है. बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
शनिवार सुबह बच्चे की मौत
टीआई महेंद्र सिंह ठाकुर के मुताबिक "12 वर्षीय इब्राहिम पुत्र रिजवान लाला जेपी नगर का रहने वाला था और तीसरी कक्षा का छात्र था. उसके पिता बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं. देर रात अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. जहां परिजनों ने बताया की बालकनी में अचेत अवस्था में बच्चा मिला था. आसपास खून बिखरा हुआ था. आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान बच्चे की आज सुबह मौत हो गई.
अस्पताल नहीं पहुंचा पिता
टीआई ने बताया कि बच्चे को गोली लगने और उसकी मौत की सूचना के बाद सुबह तक पिता अस्पताल नहीं पहुंचा था. उससे संपर्क करने के बाद बयानों को दर्ज किया जाएगा. परिजनों की बातचीत में संशय नजर आ रहा है."
एफएसएल की टीम ने स्पॉट मुआयना किया
बच्चे की मौत के बाद शनिवार सुबह एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. जहां स्पॉट का मुआयना किया. वहीं पुलिस की अब तक की जांच में यह साफ हुआ है कि बच्चे के घर के बाहर आमतौर पर देर रात तक बाहरी युवकों का आना-जाना रहता था. उसके पिता से मेलजोल के लिए बड़ी संख्या में बाहरी युवक आते थे. पुलिस को पिता का आपराधिक रिकॉर्ड होने की भी जानकारी मिली है.