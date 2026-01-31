ETV Bharat / state

आधी रात बालकनी में खून से लथपथ मिला बच्चा, सिर में गोली लगने से तीसरी के छात्र की मौत

भोपाल में रात 1:50 पर बालकनी में खून से लथपथ मिला बच्चा ( ETV Bharat )