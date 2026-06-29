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भोपाल की जुड़वा बहनें बनीं यंगेस्ट फीमेल ड्रमर, सान्वी-समन्वी ने जीता वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन

भोपाल की 3 साल की दो जुड़वा बहनों ने बनाया रिकॉर्ड, बनीं दुनिया की सबसे कम उम्र की फीमेल ड्रमर, लंदन में मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड.

MP 2 SISTER YOUNGEST FEMALE DRUMMER
भोपाल की जुड़वा बहनें बनीं यंगेस्ट फीमेल ड्रमर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: प्रतिभा जन्मजात होती है, लेकिन उन्हें गढ़ना पड़ता है. राजधानी की ऐसी ही दो नन्ही प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे कम उम्र की ड्रमर का खिताब अपने नाम किया है. इन दोनों ड्रमर की उम्र महज 3 साल और 9 माह है. दोनो यंगेस्ट फीमेल ड्रमर जुड़वा बहनों के नाम सान्वी नाहर और समन्वी नाहर है. दोनों बच्चियों को लंदन के ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ काॅमंस में आयोजित समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है.

ड्रम सिखाने गुरु मिलने में हुई परेशानी

सान्वी और समन्वी की मां निकिता नाहर कहती हैं कि "दोनों बच्चियां बचपन से ही नटखट थी, जो हाथ में आता उसे जमीन पर बार-बार मारती. यह देख इन्हें ड्रम दिखाने का ख्याल आया, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि ड्रम बजाते समय सिर्फ हाथ ही नहीं, पैर भी चलाने होते हैं. दोनों के बीच तालमेल बैठना जरूरी होता है. हालांकि उन्होंने दोनों बच्चियों को ड्रम सिखाने के लिए भोपाल के कई म्यूजिशियन से बात की, लेकिन सभी ने इतनी छोटे बच्चों को ड्रम सिखाने से इंकार कर दिया. फिर नवंबर 2025 में योगी सर से मुलाकात हुई. वे दोनों बच्चियों को ड्रम सिखाने के लिए तैयार हो गए."

BHOPAL 3 YEAR OLD SISTERS HISTORY
भोपाल की जुड़वा बहने बनीं यंगेस्ट फीमेल ड्रमर (ETV Bharat)

इतने छोटे बच्चों को सिखाना नहीं था आसान

गुरु योगिज म्यूजिक वैली एकेडमी के युग नामदेव योगी कहते हैं कि "इतने छोटे बच्चों को ड्रम सिखाना आसान नहीं होता, क्योंकि इतने छोटे बच्चों का एक स्थान पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है. शुरूआत में इन दोनों बच्चियों के साथ भी इसको लेकर परेशानी आई, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगा. दोनों बच्चियों ने कुछ ही महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया.

BHOPAL GIRLS LONDON WORLD RECORD
लंदन में दोनों जुड़वा बहनों ने बनाया रिकॉर्ड (ETV Bharat)

जब दोनों बच्चियों का हाथ और पैरों पर रिदम बन गया तो फिर उन्हें कम्पटीशन के लिए तैयार किया. 21 मार्च 2026 को मात्र 3 साल 9 माह की इन दोनों जुड़वा बहनों सान्वी और समन्वी ने ड्रम सेट पर एक ट्रैक को 1 मिनट 20 सेकड में पूरा कर यंगेस्ट फीमेल ड्रमर के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज कराया. दोनों बच्चियों को प्रमाण पत्र के साथ मेडल भी दिए गए."

SAANVI SAMANVI YOUNGEST DRUMMER
अपने सर्टिफिकेट के साथ सान्वी और समन्वी (ETV Bharat)

सान्वी और समन्वी डॉक्टर परिवार से हैं. दोनों बच्चियों के दादा डॉ. अक्षय नाहर ऑर्थोपेडिक सर्जन और पिता डॉक्टर सक्षम नाहर सर्जन हैं. जबकि मां डॉ. निकिता डेंटिस्ट हैं. हाल ही में भोपाल आए बच्चियों के परिवार ने बेटियों की सफलता पर खुशी जताई.

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