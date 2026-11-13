पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 400 खिलाड़ियों का जज्बा देख मुरीद हुए मोहन यादव, कर दी बड़ी घोषणा
भोपाल में 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का समापन, 26 राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:52 PM IST
भोपाल : यदि इरादें मजबूत और हौसला बुलंद हो तो शारीरिक चुनौतियां भी आपके लक्ष्य को रोक नहीं सकती. इसका उदाहरण भोपाल में आयोजित 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में देखने को मिला. शुक्रवार को प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें देश की प्रेरणा बताया. प्रतियोगिता में 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा तैराकों ने हिस्सा लिया, जिनमें 100 महिला खिलाड़ी भी शामिल थीं.
पैरा खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश के लिए प्रेरणा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "पैरा खिलाड़ी अपनी शारीरिक चुनौतियों को पीछे छोड़कर जिस तरह खेल के मैदान में प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है. पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है. वर्ष 2024 के पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 26 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया. यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत और संकल्प का परिणाम है."
हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा खेल स्टेडियम
मुख्यमंत्री ने कहा "मध्यप्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 11 खेल अकादमियां संचालित की जा रही हैं. सरकार का लक्ष्य प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम तैयार करना है. भोपाल तेजी से स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है और 19 नवंबर को शहर खेलों के क्षेत्र में नया इतिहास रचेगा."
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पैरा खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं
खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा "खेल स्वस्थ और मजबूत समाज की बुनियाद हैं. देश को मजबूत बनाना है तो प्रत्येक नागरिक को फिट बनाना होगा. प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले खेल स्टेडियमों में पैरा खिलाड़ियों के लिए भी विशेष सुविधाएं और स्थान सुनिश्चित किया जाएगा. पैरा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है."