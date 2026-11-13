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पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 400 खिलाड़ियों का जज्बा देख मुरीद हुए मोहन यादव, कर दी बड़ी घोषणा

पैरा चैंपियंस का सम्मान करते मुख्यमंत्री मोहन यादव ( ETV BHARAT )

भोपाल : यदि इरादें मजबूत और हौसला बुलंद हो तो शारीरिक चुनौतियां भी आपके लक्ष्य को रोक नहीं सकती. इसका उदाहरण भोपाल में आयोजित 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में देखने को मिला. शुक्रवार को प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें देश की प्रेरणा बताया. प्रतियोगिता में 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा तैराकों ने हिस्सा लिया, जिनमें 100 महिला खिलाड़ी भी शामिल थीं.

पैरा खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश के लिए प्रेरणा